El plan B del Athletic Club de Bilbao tras la marcha de Ander Herrera

La marcha de Ander Herrera a Boca Juniors ya se ha hecho oficial, y con ello el Athletic Club de Bilbao pierde a un centrocampista de notable calidad y experiencia. Su segunda etapa en San Mamés, marcada por diversas lesiones, no le permitió asentarse como un pilar insustituible, pero su presencia siempre fue un plus en el vestuario y en el terreno de juego. Con la confirmación de su salida, el conjunto rojiblanco se enfrenta ahora al reto de cubrir un puesto en la medular que, pese a no ser ocupado siempre por Herrera, tenía un valor simbólico y futbolístico muy importante.

El director deportivo y el técnico, Ernesto Valverde, han estado valorando diferentes opciones para suplir la vacante. La idea de acudir a jugadores de otros equipos de LaLiga o del extranjero parece quedar en un segundo plano, especialmente porque desde la dirección se insiste en que el sustituto de Herrera está en Lezama. A fin de cuentas, el club confía en la capacidad de los jóvenes para dar un paso al frente y adaptarse rápido a las exigencias de la competición, más aún en un momento en el que la tabla de clasificación aprieta y cada punto es vital.

Es aquí donde irrumpen Iñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Prados y Mikel Jauregizar, tres nombres que pueden ejercer a la perfección el rol de Ander Herrera en la medular bilbaína. El primero de ellos, Ruiz de Galarreta, regresó el pasado verano al Athletic tras su notable paso por Mallorca, Las Palmas y Numancia, entre otros. A sus 31 años, se encuentra en un gran estado de madurez futbolística, tal como reflejan sus 22 encuentros disputados esta temporada entre LaLiga, la Copa del Rey, la UEFA Europa League y la Supercopa de España, con registros de un gol y una asistencia. Su experiencia y su polivalencia —capaz de actuar como pivote, mediocentro o incluso mediocentro ofensivo— lo sitúan como un relevo natural para Herrera.

Jóvenes talentos ante su gran oportunidad

El segundo candidato, Beñat Prados, ha irrumpido con fuerza en la élite. Este futbolista de 23 años, natural de Pamplona, es uno de los centrocampistas llamados a liderar el Athletic del futuro: acumula 22 partidos disputados y ha aportado un gol y una asistencia en algo más de 1.300 minutos de juego. Su progresión ha sido constante, como atestiguan el aumento progresivo de su valor en el mercado (actualmente, 20 millones de euros) y las renovaciones de contrato hasta 2031. Prados destaca por su capacidad para abarcar grandes zonas del campo y por su excelente visión de juego, cualidades que encajan con las necesidades del equipo tras la salida de un futbolista con la experiencia de Herrera.

El tercer nombre a tener en cuenta es el de Mikel Jauregizar, un joven de 21 años formado en Bermeo, que está llamado a dar muchas alegrías al Athletic si su carrera sigue el mismo curso ascendente que ha mostrado recientemente. Firmó su vínculo con el primer equipo hasta 2027 y ya ostenta un valor de mercado de 10 millones de euros, señal de que los expertos ven en él un potencial importante. Esta temporada ha sumado también 22 apariciones, con un gol y una asistencia en su haber. Jauregizar se caracteriza por su dinamismo y capacidad para adaptarse a distintos roles creativos en la medular.

Pese a que ninguno de los tres cuenta todavía con la veteranía y la repercusión de Ander Herrera, es un hecho que en Lezama hay talento de sobra para suplir su ausencia. El reto de Ernesto Valverde será encajar las virtudes de Ruiz de Galarreta, Prados y Jauregizar en un centro del campo que ya cuenta con Mikel Vesga como pieza clave. En cualquier caso, la filosofía del Athletic dicta que la salida de un referente debe ser cubierta por nuevos estandartes surgidos desde dentro. Y si algo ha demostrado este club a lo largo de su historia es que, cuando apuesta por la cantera, suelen darse historias de éxito que potencian la identidad y el orgullo rojiblanco.