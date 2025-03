Emotiva carta del padre de Dani Olmo recordando a Carles Miñarro

Siguen de luto en Can Barça. El repentino fallecimiento el pasado sábado de Carles Miñarro pilló a todos los integrantes de la primera plantilla culé totalmente desprevenidos. Y nunca es fácil asimilar la pérdida de alguien tan querido, tan cercano, tan humilde. 'Doc', como le apodaban, había llegado este verano a la entidad culé, pero apenas unos días bastaron para ganarse el cariño de todos.

Por ello, su marcha ha dejado consternados a todos. Pero quien, desde luego, peor ha encajado su muerte ha sido la familia de Dani Olmo. Carles Miñarro tenía un vínculo especial con ellos. Una relación que trascendía lo profesional y alcanzaba cotas de pura amistad. 'Doc' era el responsable de los servicios médicos del Terrassa cuando Miguel Olmo, el padre del actual futbolista del Barça, dirigió al club entre 2010 y 2012. Ambos se marcharon a la vez del elenco egarense y volvieron a coincidir en 2014; esta vez, en el Sabadell.

| F.C. Barcelona, X, XCatalunya

Esos años fueron suficientes para que Miguel y Carles entablaran una espléndida amistad. Y ahora, años después de todo aquello, la vida quiso que sus caminos volvieran a juntarse. Esta vez, con el hijo de Miguel, Dani Olmo, y en un equipo de mayor envergadura, el Barça. Sinónimo absoluto de que a ambos les estaba yendo bien en la vida.

Por todo esto, Miguel Olmo, todavía en 'shock', ha querido dedicarle unas preciosas y sinceras palabras a su gran amigo. Esta carta puede percibirse completamente escrita desde el corazón, fraguada con tinta de pura admiración y, sobre todo, agradecimiento. Porque si en algo coinciden la mayoría de los que han querido despedirse de 'Doc' de forma pública es en que el vocablo 'no' parecía no existir para él.

¿Por qué, Doc?

Pónganse cómodos y, por si a caso, preparen un paquete de pañuelos. Así rezaba el emotivo mensaje de Miguel Olmo a Carles Miñarro:

"¿Por qué Doc? Y tú me lo contabas, con paciencia y aquel humor tan tuyo. Hemos vivido y compartido parte de mis mejores momentos como entrenador, aquellos que ahora, hace tiempo, le contábamos como batallita a Dani y Carlos. No solo has sido mi Doc (desde 2009) y el de Dani (desde 2016), lo has sido de mi familia y amigos, nunca tenías un no...

Mejoraste la calidad de vida de mis padres (gracias infinitas), hijos, mujer, hermanos, amigos... de cualquiera que te llevara. Querías a tu trabajo y cuánto te había costado llegar arriba, ya estabas allí. Si ahora te pudiera preguntar por qué, la respuesta no me convencería ni me gustaría... Te quiero aquí, te queremos aquí y ya no estás, echaré mucho de menos al Doc, pero más a mi amigo Carles, quien formaba parte de aquella familia que creamos alrededor de Dani.

Qué incomprensible y qué injusto, ¡cuánto dolor! Un abrazo de todo corazón para Mar y tus hijos, para toda tu familia, las condolencias más sinceras y toda la fuerza. Adiós a una gran persona, amigo entrañable, gracias por hacerme mejor, gracias por tanto. Que la tierra te sea ligera, nunca te olvidaremos".