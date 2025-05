El movimiento de Robert Lewandowski que ilusiona a los culers

El empate 3-3 entre el FC Barcelona y el Inter de Milán en el Estadi Olímpic Lluís Companys dejó una estela de emociones, análisis y expectativas de cara al partido de vuelta en San Siro. Un duelo vibrante que no solo destacó por su intensidad en el terreno de juego, sino también por las múltiples reacciones que generó en jugadores, entrenadores, prensa y aficionados.​

Inzaghi, encantado con Lamine

El técnico del Inter, Simone Inzaghi, no escatimó en elogios hacia Lamine Yamal, afirmando que "no he visto a un jugador como Lamine en 8 o 9 años". Destacó la dificultad de defenderlo, mencionando que necesitaron hasta tres marcajes sobre él, lo que generó espacios para otros jugadores.​

Por su parte, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reconoció el espíritu ofensivo de su equipo, pero también señaló las deficiencias defensivas, especialmente en jugadas a balón parado. A pesar de ello, se mostró optimista de cara al partido de vuelta, confiando en la capacidad de su equipo para rendir en escenarios complicados.

Impacto mundial

La prensa internacional calificó el encuentro como uno de los más emocionantes de la temporada. Sin embargo, también se hicieron eco de las críticas hacia el rendimiento del portero del Barcelona, Wojciech Szczesny, cuyos errores fueron determinantes en algunos goles del Inter. Analistas como Áxel Torres y Bruno Alemany señalaron que la diferencia entre Szczesny y otros porteros semifinalistas es notable, y calificaron de un "milagro" que el Barça siga en competición con él bajo palos.

Thierry Henry, exdelantero y ahora comentarista, expresó su deseo de que se reinstaure la regla del gol de visitante en la Champions League, argumentando que partidos como este merecen una recompensa adicional para el equipo que anota fuera de casa.

En las redes sociales, Lamine Yamal se convirtió en tendencia mundial tras su destacada actuación. A sus 17 años y 291 días, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar 100 apariciones con el Barcelona y en anotar en una semifinal de la Champions League, superando el récord de Kylian Mbappé. Los aficionados culés expresaron su entusiasmo y esperanza en el joven talento, considerándolo el futuro del club.​

El partido de vuelta lo decidirá todo

Por otro lado, la posible vuelta de Robert Lewandowski para el partido de vuelta generó optimismo entre los seguidores. Aunque su participación no está garantizada, el delantero polaco ha mostrado avances en su recuperación y podría estar disponible para algunos minutos en Milán. El propio futbolista dice que quiere estar en el partido de vuelta.

El arbitraje también fue objeto de debate. El Inter vio anulado un gol por fuera de juego, decisión que generó opiniones divididas entre expertos y aficionados. Además, se cuestionaron algunas decisiones relacionadas con faltas y tarjetas, aunque ninguna de ellas cambió drásticamente el rumbo del partido.​

El empate en Barcelona deja la eliminatoria completamente abierta. Ambos equipos mostraron fortalezas y debilidades que deberán ajustar de cara al enfrentamiento en San Siro. La posible incorporación de Lewandowski y Balde podría ser determinante para el FC Barcelona, mientras que el Inter buscará aprovechar su condición de local para sellar el pase a la final. Con todo por decidir, el próximo encuentro promete ser otro capítulo emocionante en esta intensa semifinal de la Champions League 2025.​