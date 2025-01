El mensaje definitivo de Hansi Flick a Ansu Fati

El FC Barcelona se mide al Getafe esta noche (21:00 horas) en el Coliseum Alfonso Pérez, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga. En la previa, Hansi Flick ha confirmado el regreso de un jugador llamado a ser importante en lo que resta de temporada: Andreas Christensen. El central danés recibió el alta médica el pasado viernes, tras estar varios meses apartado por una tendinopatía que incluso le obligó a pasar por el quirófano. Su participación desde agosto ha sido testimonial: apenas disputó 26 minutos en la primera jornada liguera, antes de que la lesión lo dejara fuera de combate. Ahora, Flick confía en que su versatilidad (puede actuar de zaguero o de pivote) aporte solidez a un equipo que todavía aspira a encadenar una buena racha de resultados en LaLiga y en los próximos compromisos coperos. El ex del Chelsea ha entrado en la convocatoria.

El técnico alemán, que afronta el duelo en Getafe con un balance reciente muy positivo, también ha recuperado a Wojciech Szczesny, ausente por sanción en el último choque. De este modo, el guardameta polaco se suma a una lista en la que figuran varios nombres de la cantera blaugrana, como Astralaga, Héctor Fort o Gerard Martín, lo que evidencia la apuesta de Flick por la mezcla de experiencia y juventud. Sin embargo, la enfermería no termina de vaciarse del todo: Marc Bernal, Ter Stegen e Iñigo Martínez siguen fuera de combate, lo que supone un desafío para la gestión de los próximos partidos.

Aun así, la principal incógnita en cada convocatoria del Barça sigue siendo el papel de aquellos futbolistas que, ya sea por lesión o por decisión técnica, no han acabado de asentarse en los planes de Flick. El entrenador germano ha sido franco en varias ocasiones sobre la necesidad de contar con gente que responda a su idea de juego y muestre progresos constantes en los entrenamientos. Y es en este aspecto donde toma protagonismo uno de los grandes talentos de la cantera azulgrana.

Ansu Fati, cuarto 'out' consecutivo

Se trata de Ansu Fati, un jugador que hasta no hace tanto parecía destinado a ser la referencia ofensiva de la institución. Sin embargo, en este curso lleva un registro muy escaso de minutos: 8 partidos oficiales (4 en LaLiga, 1 en Copa del Rey y 3 en la Champions), sin goles ni asistencias en ese tiempo. Flick había confiado el pasado verano en que el canterano recobraría su mejor versión, pero la realidad muestra que el atacante no ha encontrado su sitio. Su valor de mercado, que llegó a ser de 80 millones de euros en 2020, ha caído hasta los 10, y las prestaciones en el campo no han convencido al cuerpo técnico. Y ahora, de nuevo, volverá a ver un partido del Barça desde la grada, como ya hizo en los tres últimos: los dos de la Supercopa y los octavos de Copa.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

En la rueda de prensa previa a la visita al Getafe, Flick se mostró más tajante que nunca: no descarta ninguna decisión de cara a Ansu Fati. El mensaje es claro: o Ansu sale en busca de minutos y confianza —posiblemente en modo de cesión— o tendrá que aceptar un rol casi residual en el tramo final de la temporada. El míster, aun así, no se cierra a seguir trabajando con el canterano si eso es lo que el '10' desea.

La conclusión es inapelable: Flick, respaldado por la directiva y por el excelente momento del equipo, ha tomado una postura contundente con Ansu. De aquí al final del mercado invernal, el joven delantero está ante la disyuntiva de cambiar de aires para reencontrar la chispa que una vez iluminó el Camp Nou o mantenerse en un vestuario donde, a juicio del entrenador, no se ve con hueco inmediato. Lo que suceda en las próximas fechas aclarará el destino de un futbolista que aún atesora talento de sobra, pero que hoy se ve relegado a las últimas opciones del ataque culé.