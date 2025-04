La respuesta de Fabio Silva al interés del Altético de Madrid

En mitad del ruido habitual de rumores, negociaciones y especulaciones propias de cada final de temporada, hay historias que sobresalen no por su grandilocuencia, sino por la sorpresa que provocan. A veces, un nombre que parecía pasar desapercibido se convierte, de golpe, en protagonista del mercado. Un jugador que no estaba en todas las quinielas, pero que con talento, trabajo y unos cuantos goles bien colocados, consigue dar un golpe sobre la mesa. Y cuando ese golpe lo escucha un club como el Atlético de Madrid, todo puede cambiar.

Un escenario inesperado para un gran rendimiento

La Unión Deportiva Las Palmas no está firmando su mejor temporada en LaLiga EA Sports. Pese a tener una de las propuestas de juego más vistosas del campeonato, los resultados no siempre han acompañado, y el equipo ha estado durante semanas peleando por salir del descenso. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar. Los de Diego Martínez han recuperado competitividad justo a tiempo y parte de ese renacer tiene nombre y apellido. Y no es uno cualquiera.

El delantero que está haciendo hablar a todo el estadio de Gran Canaria no es otro que un joven cedido por el Wolverhampton. Su rendimiento, lejos de ser una simple anécdota, está dejando huella. Tanto, que algunos de los grandes de Europa han empezado a girar la cabeza. Uno de ellos, ni más ni menos, es el Atlético de Madrid. Y esta semana, las señales han sido más que evidentes.

Sonrisas, goles y un futuro en juego

Este fin de semana, el Atlético se enfrentará a Las Palmas en uno de los partidos más interesantes de la jornada. Pero más allá de los tres puntos, hay algo más en juego: una observación directa, cara a cara, de un jugador que podría terminar vestido de rojiblanco. Los rumores ya lo sitúan en la órbita del equipo del Cholo Simeone, y las pistas no han hecho más que aumentar.

En una reciente rueda de prensa, la prensa fue directa. Al jugador le mencionaron al Atlético. Su reacción, más que sus palabras, lo dijo todo. Una gran sonrisa apareció en su rostro antes de responder con diplomacia: “Es uno de los mejores equipos del mundo, pero estoy centrado en terminar la temporada aquí. Si hago las cosas bien, ya se verá”. Una respuesta medida, pero con un claro aroma a ilusión.

Un rendimiento que no pasa desapercibido

Los datos refuerzan las sensaciones. El jugador ya suma diez goles esta temporada, lo que lo convierte en el máximo goleador de Las Palmas. En el último partido ante el Getafe, firmó un doblete clave para la victoria por 1-3. Su capacidad para generar peligro, moverse entre líneas y definir con inteligencia no ha pasado inadvertida. Y si alguien ha tomado buena nota, es la dirección deportiva del Atlético.

Con contrato en vigor con el Wolverhampton hasta 2026, su valor de mercado ha subido con fuerza, situándose ahora en torno a los 20 millones de euros. No es poca cosa, pero tampoco una cifra prohibitiva para un club como el rojiblanco si deciden dar el paso. Y más aún si el cuerpo técnico ve en él el tipo de delantero que encaja en su esquema ofensivo: vertical, móvil y con olfato.

La visita clave y la oportunidad perfecta

El partido de este sábado será algo más que un encuentro de liga. Será una especie de examen, una prueba práctica en directo ante los ojos de quienes podrían decidir su próximo destino. Y mientras todos miran al césped, en la grada, desde el palco o desde los despachos, se tomará nota. Porque aunque el mercado de fichajes aún no se ha abierto oficialmente, las decisiones importantes ya se están fraguando.

Y quizá, solo quizá, el nombre que hoy suena en la isla con fuerza y orgullo, pronto lo haga también en el Metropolitano. Pero aún no se ha dicho la última palabra. ¿Quién es ese jugador que está empezando a escribir su propia historia de ascenso? Nada menos que Fábio Silva.