El elegido por el Granada para sustituir a Uzuni

La salida de Myrto Uzuni durante la ventana de fichajes invernal ha supuesto un contratiempo inesperado para el Granada. El delantero albanés, que venía ofreciendo un notable rendimiento en la faceta ofensiva, ha dejado un hueco sensible en el equipo nazarí. Ante esta situación, la dirección deportiva del conjunto andaluz se ha visto obligada a buscar soluciones rápidas en el mercado, con el objetivo de mantener intactas sus aspiraciones competitivas de cara a la segunda mitad de la temporada. La marcha de Uzuni ha proporcionado un alivio económico a las arcas nazaríes, pero también ha generado la necesidad imperiosa de reforzar la línea de ataque con un perfil que sea capaz de asociarse, marcar diferencias en los metros finales y encajar en la filosofía de juego de Fran Escribá.

Mientras tanto, el Deportivo Alavés no atraviesa su mejor momento. El equipo vasco, tras el relevo en el banquillo con la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, no ha terminado de encontrar la regularidad necesaria para remontar el vuelo en LaLiga EA Sports. Recientemente, los babazorros cayeron (0-1) frente al Girona en Mendizorroza, encajando un gol de Solís en los últimos compases. Además, la entidad vitoriana ha centrado parte de sus esfuerzos en la operación salida: Abde Rebbach puso rumbo al Granada y Luka Romero recaló en Cruz Azul. Ante la inminencia del cierre del mercado, varios jugadores del plantel albiazul figuran en la lista de candidatos a abandonar el club.

| X: @Alaves

Stoichkov, el elegido

Es en este contexto cuando irrumpe Stoichkov, delantero gaditano de 31 años que apenas está teniendo oportunidades en el Alavés. Su nombre ha sonado con fuerza como posible sustituto de Uzuni (Ideal Granada), y desde el entorno granadinista confirman que el atacante de San Roque (Cádiz) se ajusta bien a las necesidades del equipo. El futbolista desembarcó el pasado verano en Mendizorroza, procedente de la SD Eibar, a cambio de un millón de euros. Sin embargo, no ha logrado asentarse en el esquema del ‘Chacho’, pese a haber disputado 16 encuentros oficiales esta temporada (15 en LaLiga y 1 en la Copa del Rey), en los que ha sumado una asistencia. Los 767 minutos de juego acumulados dan muestra de que, si bien el técnico argentino le brindó un voto de confianza inicial, la competencia y la falta de adaptación lo han relegado al banquillo con el paso de las jornadas.

El Granada, decidido a reforzar su delantera tras la salida de Uzuni, se ha fijado en este atacante de 1,78 m, diestro y con un bagaje importante en categorías inferiores del fútbol español. El historial de fichajes de Stoichkov refleja un recorrido por clubes de renombre como RCD Mallorca, AD Alcorcón y CE Sabadell, siempre mantenido bajo la atenta mirada de otros equipos de Segunda División. De hecho, sus números en LaLiga Hypermotion son notables: según los datos recopilados, acumula 214 partidos en la categoría de plata, con 75 goles y 18 asistencias, registro que ha incrementado su valor de mercado en los últimos años.

No obstante, su llegada a la élite en Vitoria-Gasteiz no ha ido conforme a lo esperado. A pesar de que en marzo de 2022 su tasación alcanzó los 4 millones de euros, en la actualidad figura con un valor de mercado de 2,5 millones, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. El Alavés, inmerso en la pelea por escapar de la zona baja, no vería con malos ojos una cesión o incluso un traspaso que alivie el margen salarial. El Granada, por su parte, valora de manera positiva la experiencia y el instinto goleador del jugador, esperando que su incorporación signifique el golpe de efecto necesario para cubrir la baja de Uzuni.