Álvaro Benito (El Chiringuito) profundiza en la crisis del Real Madrid: 'Vinicius...'

La derrota por 2-5 del Real Madrid frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España sigue levantando ampollas en el entorno merengue. Uno de los análisis más contundentes ha llegado de la mano de Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid (1995-2022) y actual comentarista en Movistar+ y la Cadena SER. El exjugador desmenuzó las claves de la debacle blanca, apuntando directamente a la actitud de Vinicius Júnior, el rendimiento de Aurélien Tchouaméni y la ausencia de un plan de juego claro por parte de Carlo Ancelotti.

En el programa ‘Carrusel Deportivo’, Benito coincidió con Julio Maldonado ‘Maldini’, quien señaló que “a Aurélien Tchouaméni se le están viendo las costuras”. El exmadridista suscribió ese diagnóstico, aunque la mayor crítica fue para Vinicius, cuya sustitución llamó su atención: “Me ha sorprendido el cambio de Vinicius, porque siempre puedes esperar lo mejor de él, pero es cierto que hay que apretarle en todo”. Y añadió, sin contemplaciones: “Ni siquiera iba a los duelos, se quedaba parado… Para mí esto siempre, y no lo digo hoy porque se pierda, es de las cosas que no acepto de los futbolistas. Ni de Vinicius ni de ninguno”.

Benito, que coincidió con ‘Carletto’ en su última etapa como jugador blanco, no rehuyó de lo que considera un problema de actitud preocupante: “Hoy es una final contra el Barcelona… ¿cómo te vas a reservar?”. A su vez, advirtió que Ancelotti debe tomar decisiones si el rendimiento colectivo no satisface los estándares de un club tan exigente: “Un entrenador tiene que tomar medidas si el equipo no funciona como él piensa”.

También hubo elogios

Para el excentrocampista, el Real Madrid ha invertido la tendencia ganadora de las últimas dos temporadas (con Champions League y títulos importantes) a raíz de la llegada de Kylian Mbappé: “Pensaban que todo iba a ser más sencillo y no habría que apretar tanto los dientes. Y ha sido al revés, el equipo ha recorrido el camino inverso”. Además, comparó la gestión de Ancelotti con la de Hansi Flick en el Barça, subrayando que “Flick ha cambiado al Barça y el equipo se deja la vida en el campo. Jugadores buenos que se entregan a un plan ya son difíciles de batir”.

Por otro lado, Benito tuvo tiempo de elogiar a Lamine Yamal, la joven revelación del Barça que, con apenas 17 años, deslumbró en la final con un tanto y jugadas de fantasía: “Lo que hace este chico a su edad es increíble. No he visto a un jugador tan joven hacer lo que él hace. Me sorprende la naturalidad con la que resuelve cualquier jugada, por difícil que sea”. El exmadridista incluso se atrevió a comparar sus primeros pasos con los de Lionel Messi, aunque aclaró que no significa que vaya a superar al astro argentino.

Mientras el Barcelona celebra un nuevo título, las críticas al Real Madrid se multiplican. Las palabras de Álvaro Benito resuenan como un serio aviso para Vinicius, Tchouaméni y, sobre todo, para Carlo Ancelotti, a quien muchos ya reclaman un cambio de rumbo drástico para levantar el vuelo.