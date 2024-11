Los wokes hiperventilan con una publicación de Aliança Catalana felicitando a Trump

Tras unos meses de incertidumbre y de unas encuestas que pronosticaban un resultado muy ajustado, Donald Trump se ha convertido en el 47 presidente de los Estados Unidos. El candidato republicano se ha impuesto a su rival, a la candidata demócrata Kamala Harris y, finalmente, la victoria no ha sido tan ajustada como se pensaba. Trump ha conseguido 295 puntos electorales y Harris 226.

En cuanto a los votos directos, el republicano ha conseguido el 51% de los votos, mientras que la demócrata ha conseguido el 47,6% de los votos. Además, Donald Trump se ha impuesto en los estados donde estaba previsto que se impusiera y, además, ha ganado en los estados con incógnita. Y la gran sorpresa es que le han votado inmigrantes y mujeres.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mensaje protocolario y diplomático, pero a regañadientes, le felicitó por la victoria. Lo mismo hicieron, quizás más convencidos, figuras del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo o Cuca Gamarra.

En Catalunya, el wokismo representado por ERC lamentó la victoria de Donald Trump. En este sentido, la diputada en el Parlamento Europeo, Diana Riba, publicó un mensaje en el que consideraba una triste noticia el sentido del voto de la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos.

Lo mismo sucedió en TV3. Al presentador del Telenotícies Vespre y conductor de la noche electoral, Toni Cruanyes, se le quedó una carta triste cuando conoció la derrota de Kamala Harris. Afortunadamente, algunos expresaron su sentido de la democracia y felicitaron al ganador de las elecciones, como la candidata de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Críticas habituales a Aliança Catalana y Sílvia Orriols

El wokismo llenó las redes sociales contra el mensaje del partido independentista por facilitar la victoria de un candidato en unas elecciones democráticas. "De debó recolzeu un senyor que té ínfules totalitàries, misògin, mentider, negacionista, racista, negacionista, superb i una pila de "virtuds" més?... De debó? Decebut amb vosaltres si és així".

"Aquí heu fallat, un misogin que diu que amb diners pots tenir a cualsevol dona, que ha insultar, menyspreat , I ironitzat sobre una dona pel seu color de pell, que va contra els serveis públics, es simpatitzant del "gremi del rifle", que va a favor de les armes, no se q dir-te", decía otro comentario.

"Els de Ripoll felicitant a un feixista, racista, negacionista, etc i després no els hi agrada que els hi diguin extrema dreta. Vaja, vaja", añadía otro usuario de Twitter dispuesto a atacar Aliança Catalana por el hecho de felicitar a Donald Trump.