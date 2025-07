TV3 pincha en audiencia: Así dieron la espalda los catalanes a un programa

Los veranos siempre vienen cargados de retos televisivos, y este año TV3 ha vivido una de sus grandes pruebas. El documental “Sol a Groenlàndia”, parte de la serie “Nits sense ficció”, ha pinchado en audiencia, a pesar del sólido rendimiento de “Atrapa’m si pots”. Lo curioso es que el error no está en el concurso veraniego, sino en la apuesta por una producción narrativa pausada e íntima que no ha logrado conectar en prime time.

El duro tropiezo de “Sol a Groenlàndia”

El pasado miércoles 16 de julio, TV3 emitió “Sol a Groenlàndia” dentro de “Nits sense ficció” en torno a las 22 h. La programación mostraba un viaje introspectivo hacia el norte, un relato solitario que no resonó en masas. Las cifras, según varios medios, quedaron muy por debajo del porcentaje habitual de la cadena. El formato documental no logró romper la franja, ni encender el interés en redes sociales, donde apenas emergieron menciones entusiastas, y ninguna con viralidad.

Este caso contrasta con la estabilidad que ha demostrado “Atrapa’m si pots”, que sigue congregando una audiencia fiel. Esa fidelidad demuestra que el fallo no es del espectador, sino del encaje de la propuesta en el horario y entorno estival.

| 3Cat

Programas que sí triunfan en julio

Mientras TV3 sufría la caída con su documental, el concurso “Atrapa’m si pots” se mantuvo estable en cuota. Puntuó cerca del 22 % de share y rozando los dos millones de espectadores la primera semana de julio.

Según Barlovento, el lunes 7 de julio lideró el prime time autonómico. El sábado 12 de julio “Telenotícies Cap de Setmana” alcanzó un 26,2 % y 408.000 espectadores, aunque en línea con el concurso. Es evidente que la audiencia sí encuentra su espacio en TV3, pero no en los productos de larga duración con ritmos sosegados.

Reacciones desde TV3 y análisis estival

Fuentes internas de TV3 consultadas por la propia cadena aseguran que “la respuesta ha sido inferior a lo previsto, pero los documentales de la línea ‘Sense ficció’ tienen otro ritmo". Asumen que el prime time veraniego exige propuestas más dinámicas.

| 3Cat

No existen declaraciones de expertos sobre el fracaso específico del documental. Sin embargo, analistas de audiencias citan el comportamiento típico del verano catalán, donde el televidente busca entretenimiento ligero y alternativas fuera de pantalla.

En redes, algunas cuentas de espectadores críticos apreciaron el valor visual del documental. Aun así, lamentaron que no hubiera elementos que invitaran a compartir clips o reacciones, algo clave para crecer en plataformas digitales.

¿Por qué flaqueó el documental de TV3?

El viaje a Groenlandia, aunque visualmente bello, no ofrecía carga emocional inmediata ni narrativa de ritmo acelerado. En televisión, donde el verano acorta la tolerancia ante piezas contemplativas, los resultados no fallaron. La pieza careció de valientes anclas sociales al inicio y no generó debate suficiente en entornos como X o Instagram.

| Wikipedia

Por contraste, el concurso sigue capitalizando la emoción del minuto y apuesta por una conexión sencilla con el espectador, apoyada por mecánicas fáciles y participantes próximos.

Próximos pasos y horizonte estival

TV3 podría replantear su estrategia de verano en documentales. Tal vez recortar la duración, incorporar conexiones con redes en directo o incluir debates post-emisión. Esto ayudaría a generar vínculo y conversación online.

Al margen de eso, la cadena mantiene ambas apuestas. “Sol a Groenlàndia” encontrará su hueco en espectadores más especializados. Mientras tanto, “Atrapa’m si pots” sigue siendo su ancla de audiencia.