Se complica el pronóstico: Riesgo 5/6 en estas comarcas catalanas por lluvia intensa

El ambiente estable y apacible de las últimas jornadas parece tener las horas contadas en gran parte de Cataluña. Una atmósfera cargada de humedad ha comenzado a ganar terreno de forma decidida sobre el territorio.

El cielo empieza a mostrar señales inequívocas de que un cambio meteorológico significativo se aproxima rápidamente. Las condiciones se están tornando progresivamente más inestables, preparando el escenario para un episodio de tiempo adverso. Este cambio podría alterar de manera notable la rutina diaria en diversas zonas durante las próximas horas.

Un cambio radical en la atmósfera catalana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado su aviso de situación meteorológica de peligro, elevando la alerta considerablemente. El pronóstico detalla la posibilidad de precipitaciones de gran intensidad, que podrían superar los cuarenta litros por metro cuadrado en tan solo treinta minutos. Este umbral de lluvia es muy elevado y se considera de riesgo, con potencial para generar complicaciones importantes.

El aviso meteorológico se ha activado de manera inmediata desde esta misma mañana de lunes y se mantendrá vigente hasta las veinte horas del martes, abarcando casi dos días de inestabilidad. La situación demanda una atención especial por parte de la ciudadanía y las autoridades locales competentes.

El sur de Catalunya en el punto de mira del temporal

La máxima preocupación se concentra durante la jornada del lunes en el extremo sur del territorio catalán. El mapa de avisos meteorológicos muestra una extensa área de color rojo, que representa un grado de peligro máximo de 5 sobre 6. Esta alerta de riesgo muy alto afecta principalmente a las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, que se sitúan como el epicentro del fenómeno.

Municipios de la Terra Alta y el Baix Camp también se encuentran bajo una vigilancia extrema por su proximidad. Un nivel de peligro tan elevado implica una alta probabilidad de aiguats o chubascos torrenciales, con capacidad para provocar crecidas súbitas de barrancos y rieras. Las acumulaciones de agua en zonas urbanas podrían ser significativas, causando inundaciones locales y problemas de movilidad.

La evolución de las lluvias hacia el martes

El episodio de inestabilidad no concluirá con el final del lunes, sino que se desplazará geográficamente durante el martes. Los mapas de pronóstico indican que el foco de las precipitaciones más intensas se moverá hacia el norte, afectando a gran parte del litoral y prelitoral central. Aunque el nivel de peligro máximo descenderá, se mantendrán los avisos de color naranja en comarcas como el Tarragonès, el Garraf y el Baix Llobregat.

La franja costera de Barcelona y Girona también podría registrar lluvias localmente fuertes a lo largo del día. La situación meteorológica no comenzará a mejorar de forma clara hasta la tarde del martes, cuando la perturbación empiece a perder fuerza de manera progresiva. La inestabilidad se irá retirando lentamente del mapa, dando paso a una paulatina estabilización atmosférica.

Impacto esperado y recomendaciones clave

Ante este escenario de lluvias torrenciales, la prudencia se convierte en la mejor herramienta para afrontar el temporal. Se recomienda encarecidamente evitar desplazamientos innecesarios en las comarcas con avisos de nivel rojo y naranja. Resulta fundamental no estacionar vehículos ni transitar a pie por rieras, torrentes o zonas inundables.

La intensidad de la precipitación puede convertir estas áreas en trampas mortales en cuestión de muy pocos minutos. Asimismo, es aconsejable limpiar desagües y terrazas para facilitar la evacuación del agua y minimizar el riesgo de inundaciones en viviendas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Meteocat y de emergencias es vital para seguir la evolución del pronóstico. La prevención es la medida más eficaz para garantizar la seguridad de todos durante este complicado episodio meteorológico.