El Meteocat confirma un fin de semana de contrastes: Todos los detalles

Los últimos días de la semana a menudo traen consigo el anhelo de un tiempo estable y apacible. Muchos ciudadanos en Catalunya miran al cielo planificando sus actividades tras una intensa semana laboral. La atmósfera parece tranquila en estos momentos, pero sutiles señales en los modelos meteorológicos anticipan una evolución notable.

Este próximo fin de semana promete un guion con dos actos muy diferenciados que todos deberíamos tener en cuenta en nuestra planificación. El Servei Meteorològic de Catalunya ha detallado una previsión que comienza con sol radiante y termina con la llegada de las primeras lluvias.

Un sábado veraniego que invita a disfrutar al aire libre

La jornada del sábado se consolidará como el día de la estabilidad por antonomasia en todo el territorio catalán. Una dorsal anticiclónica se encargará de garantizar un sol prácticamente generalizado desde primeras horas de la mañana.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Las temperaturas, además, experimentarán una subida transitoria pero notable, especialmente en las comarcas del interior y del prelitoral. Este incremento térmico creará un ambiente plenamente veraniego, invitando a disfrutar de las playas a lo largo de la costa.

Hablamos, por tanto, de un día ideal para cualquier plan de ocio exterior, desde excursiones por la montaña hasta jornadas marítimas. El viento soplará con suavidad, predominando las brisas que aliviarán el calor en las horas centrales del día en zonas costeras.

El giro progresivo del tiempo a partir del domingo

El panorama meteorológico vivirá un cambio progresivo y evidente a partir de la jornada dominical. Las altas presiones que nos protegían comenzarán una lenta pero decidida retirada hacia el Mediterráneo. Este movimiento permitirá la aproximación de un sistema frontal desde el Atlántico, arrastrando consigo una mayor nubosidad. Las nubes irán en aumento de forma considerable desde el oeste, afectando primero a las comarcas de Ponent.

El resto de la comunidad notará igualmente cómo los cielos se van cubriendo de nubes altas y medias a medida que avance el día. Esta alteración, aunque no dejará lluvias, sí anunciará el final del breve episodio de estabilidad veraniega que habremos disfrutado. Las temperaturas máximas iniciarán un ligero descenso en el oeste, manteniéndose aún cálidas en el este.

Lunes con lluvias: el noroeste catalán bajo el foco

La nueva semana arrancará bajo el influjo de una inestabilidad atmosférica ya más marcada durante el lunes. La predicción del Meteocat apunta a la llegada de algunos chubascos de carácter débil. Estas precipitaciones, tal como muestra el mapa, quedarán concentradas principalmente en el cuadrante noroccidental de la región.

De forma más específica, el Pirineo de Lleida, la Val d'Aran y comarcas cercanas serán las zonas más afectadas. Las lluvias no serán continuas ni generalizadas, sino más bien intermitentes y de intensidad variable. El resto de Catalunya tendrá una jornada dominada por los intervalos nubosos, con un ambiente perceptiblemente más fresco y otoñal.

| XCatalunya, Getty Images Signature: gdagys, arrfoto

Recomendaciones para un fin de semana variable

Este fin de semana, por lo tanto, exige una planificación que se adapte a las condiciones meteorológicas cambiantes. Se recomienda encarecidamente aprovechar al máximo el magnífico tiempo del sábado para cualquier tipo de actividad al aire libre.

Sin embargo, de cara al domingo y especialmente al lunes, conviene tener precaución en las zonas del Pirineo y Ponent. Será muy prudente llevar un paraguas o una prenda impermeable si se tienen planes de desplazamiento hacia estas regiones. El tiempo nos muestra su cara más dinámica para dar la bienvenida a la nueva semana.