La medida clave de Orban para favorecer la natalidad en las clases medias

En pleno debate sobre la inmigración y la balanza entre aspectos positivos y aspectos negativos que conlleva, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha presentado una medida rompedora que está siendo muy comentada en los diferentes países de la Unión Europea. Ante una situación cada vez complicada, los estados miembros tendrán que debatir medidas similares.

Es cierto que los índices de natalidad están bajando a toda velocidad. Las razones son varias, pero la principal es que las mujeres entran en el mercado de trabajo y deciden tener hijos más tarde. O no tenerlos. Otra explicación es que muchas familias, con una decisión responsable, ante la imposibilidad de mantener a sus hijos sin ayudas públicas, deciden no tenerlos.

Es por esto que muchos sectores de la izquierda apelan a la llegada de inmigrantes para suplir esta falta de natalidad. Quieren que venga gente a pagarnos las pensiones. El problema es que muchos de ellos no pueden cumplir esta con función. O porque no están cualificados o porque no tienen ganas de estarlo. Y, sobre todo, porque alguien tiene que estar en casa cuidando de los niños y, claro, esta persona es la mujer.

La conclusión es que los beneficios que puede tener un Estado se escapan con el aumento de gasto público en más sanidad, en más educación y en más ayudas públicas, que muchas veces, son a fondo perdido. De ahí las medidas como las que ha impulsado Viktor Orban.

¿En qué consisten?

Orbán ha propuesto la exención del Impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) a las madres que tengan dos o más hijos. Además, la medida tendrá carácter vitalicio. Ya se aplica ahora a las mujeres que tienen cuatro hijos, pues este número baja hasta los dos. Asimismo, las familias húngaras también tendrán deducciones fiscales en otras materias, como la supresión de la tributación sobre los subsidios de maternidad, paternidad o cuidado de los hijos.

Principales objetivos

Las medidas de Viktor Orbán, que han sido muy criticados por la izquierda húngara y europea, no sólo pretenden impulsar la natalidad de este país, sino también desahogar a las familias, para que aumente el consumo y mejorar la economía interna del país.