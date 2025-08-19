Mario Picazo se adelanta a Roberto Brasero y anuncia lo más esperado: 'Seguirá...'

En las últimas semanas, el tiempo ha vuelto a convertirse en tema de conversación en gran parte del país. Con días de contrastes y noches impredecibles, muchos miran al cielo buscando señales. La atmósfera no deja de sorprender a los expertos con señales que indican, claramente, que hay fenómenos que podrían seguir.

Los pronósticos meteorológicos comienzan a perfilar una nueva etapa que marcará el ritmo de los próximos días. Algunos especialistas ya se han adelantado a lo que está por venir. Uno de ellos es Mario Picazo, que ha tomado la delantera para entregar esta información que sorprende.

| Mediaset, esp.xcatalunya.cat, Getty Images de Scharfsinn86, Getty Images de KWhitaker

El calor pierde fuerza: comienza el alivio en el oeste peninsular

Las temperaturas, que habían alcanzado valores extremos en jornadas anteriores, comienzan por fin a dar una tregua. Una de las voces más reconocidas de la meteorología, Mario Picazo, ha sido el primero en confirmar lo que muchos estaban esperando. Las previsiones apuntan a un descenso tanto en temperaturas máximas como mínimas, lo que significa noches más frescas y días menos agobiantes.

Este lunes ya se ha notado un cambio significativo en los termómetros del oeste de la Península Ibérica. Regiones como Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León han registrado valores más suaves. Incluso algunas zonas del norte mediterráneo, como el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana, han experimentado un primer descenso.

Las imágenes del modelo ECMWF confirman el enfriamiento progresivo de la atmósfera, con máximas este lunes en descenso respecto a días anteriores. El contraste es notable si se compara con el intenso calor registrado el fin de semana. Este patrón se irá extendiendo a lo largo de la semana, consolidando la bajada térmica.

| Mediaset, esp.xcatalunya.cat, Alla Zbitnieva , Getty Images de gdmoonkiller

Más fresco también por la noche y sigue bajando los próximos días

Lo que hace especial este cambio es que no solo afecta a las temperaturas diurnas, sino también a las nocturnas. Las mínimas comenzarán a ser más llevaderas, sobre todo en áreas del norte y del centro peninsular. Dormir será más fácil gracias a este giro en el comportamiento térmico.

De cara al miércoles, los mapas señalan una mayor uniformidad en las temperaturas. Aunque el sur aún mantendrá valores elevados, el descenso se extenderá al centro y zonas interiores del este. En contraste con los más de 43 °C de la semana recién pasada, las nuevas previsiones marcan máximas que no superarán los 39 °C.