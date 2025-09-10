Confirmado: Jorge Rey anuncia un nuevo giro de 180º con el tiempo en España

Septiembre abre una fase clave para la evolución atmosférica en España. La atención se centra en el cambio de patrón previsto esta semana, con más nubosidad y chubascos. También se esperan variaciones de viento y un descenso térmico.

Tras un verano intenso, crece la expectativa por la evolución atmosférica en el arranque otoñal. Se recalibran los análisis ante posibles cambios de nubosidad, viento y lluvia. Este contexto ayuda a situar la nueva previsión.

| Getty Images, @eltiempoconjr

Jorge Rey anuncia un giro que coincide con el arranque del otoño

Jorge Rey vaticina un cambio meteorológico relevante que marcará la entrada del otoño esta semana. El joven meteorólogo resume la situación en un planteamiento firme: “El tiempo se complica”. La Agencia Estatal de Meteorología comparte un diagnóstico alineado con ese escenario general.

Según la AEMET, “Se prevé el paso de una vaguada atlántica que afectará al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos”. El mapa tenderá al gris, con aumento de nubosidad y chubascos más extendidos y persistentes. Rey sitúa el comienzo del viraje en la tarde del hoy, con aire más frío.

| Youtube: El Tiempo con JR, PhotoCosma

Las zonas donde impactará con más fuerza la lluvia y el viento

Jorge Rey anticipa borrascas atlánticas con vientos y temperaturas más templadas. Las primeras rachas de aire más frío llegarían la tarde de hoy. Se espera que las tormentas regresen a puntos de Cataluña y Valencia, con episodios que podrían ser más intensos que los últimos.

Habrá acumulaciones fuertes en zonas de Baleares. También se prevén tormentas en áreas de Murcia y en varios puntos del Levante. El Cantábrico, sobre todo Galicia, registrará más precipitaciones, con fuerte viento que incluso alcanzará Canarias.

| Youtube: El Tiempo con JR

El verdadero giro de septiembre: anticiclón y bloqueo

El joven meteorólogo matiza que este cambio inicial dará paso a un escenario de signo opuesto en la segunda quincena. Anticipa un anticiclón relevante sobre Europa que derivará en un bloqueo y traerá más estabilidad a España. Según Rey, será “de cara a la segunda quincena de septiembre” y “producirá un bloqueo” que impedirá la llegada de borrascas a la región.

Proyectándose más allá de septiembre, el joven burgalés ofrece una proyección cauta sobre los próximos meses. Prevé un otoño con episodios lluviosos, aunque en general más seco de lo esperado en conjunto. Para octubre espera un fenómeno neutro en el Pacífico y pone la esperanza en el invierno de 2026.