TV3 dóna una gran notícia als seguidors d'una sèrie molt estimada

TV3 sempre ha destacat per oferir una programació de qualitat adaptada a tots els gustos. Tant les sèries pròpies com les estrangeres troben un espai privilegiat a aquesta cadena catalana. Durant anys, TV3 ha emès ficcions que han marcat la cultura audiovisual de Catalunya, des de drames històrics fins a comèdies contemporànies.

La capacitat de TV3 per connectar amb la seva audiència és deguda al seu compromís amb la diversitat cultural. Aquest compromís també inclou l'emissió de sèries estrangeres adaptades al català, cosa que permet que el públic gaudeixi d'històries internacionals en la seva llengua. Aquest equilibri entre produccions locals i internacionals ha convertit TV3 en un referent.

Entre aquestes sèries estrangeres, n'hi ha algunes que es guanyen un lloc especial al cor dels espectadors. Una és El doctor Martin, una comèdia britànica que ha estat tot un èxit a Catalunya. Ara, els seguidors d'aquesta sèrie popular tenen motius per alegrar-se amb les novetats que arribaran aquestes festes nadalenques.

Especial de Nadal i molt més

TV3 ha anunciat que durant aquest Nadal emetrà un capítol especial d'El doctor Martin. Titulat 'Últim Nadal a Portwenn', aquest episodi promet ser memorable tant per la durada com pel contingut emotiu. Aquest especial també serà el darrer capítol de la sèrie, tancant així un cicle que ha enamorat l'audiència.

| Doctor Martin

El capítol s'estrenarà el diumenge 22 de desembre a les 22.05 i es reemetrà el dia de Nadal. A més, estarà disponible a la plataforma 3Cat, permetent que els espectadors puguin veure'l en qualsevol moment. La trama girarà al voltant de la sospita del protagonista que el Pare Noel podria tenir una malaltia contagiosa, cosa que segurament provocarà situacions hilarants.

Les primeres temporades, per primera vegada en català

L'emissió d'aquest especial no serà l'únic regal per als seguidors de la sèrie. TV3 també emetrà les dues primeres temporades d'El doctor Martin, que fins ara no havien estat doblades al català. Durant les tardes de Nadal, els espectadors podran gaudir dels inicis del doctor Martin com a metge al petit poble de Portwenn.

Aquesta emissió és una oportunitat per descobrir com va començar la història d'amor entre el doctor Martin i Louisa. A més, permet reviure els primers embolics i malentesos que van fer d'aquesta sèrie un clàssic contemporani. Com a complement, tota la sèrie estarà disponible a la plataforma 3Cat.

| TV3, Doctor Martin

Èxit a Catalunya

Durant l'estiu, El doctor Martin va aconseguir conquerir l'audiència catalana amb dades d'audiències impressionants. La sèrie es va convertir en líder a la seva franja horària, destacant-se pel seu humor peculiar i la seva barreja de drama i comèdia. Aquest èxit va consolidar el lloc com una de les ficcions estrangeres més estimades a Catalunya.

La sèrie explica la història d'un brillant metge londinenc que decideix traslladar-se a Portwenn, un tranquil poble costaner de Cornualla. Tot i el seu talent professional, el seu caràcter brusc i la seva incapacitat per relacionar-se generen constants malentesos amb els veïns. Això dóna lloc a situacions còmiques que combinen perfectament el drama i la comèdia.

Creada per Dominic Minghella, la sèrie està basada en el personatge del doctor Martin Bamford de la pel·lícula 'El jardí de l'alegria'. Rodada al pintoresc poble de Port Isaac, a Cornualla, El doctor Martin ha deixat una empremta inesborrable en els seus seguidors. Que ara esperen amb entusiasme el seu especial de Nadal i l'emissió de les primeres temporades.