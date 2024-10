Les sis comarques que seguiran en risc alt per pluja dijous

per Sergi Guillén

La situació meteorològica a Catalunya ha estat marcada avui per unes fortes pluges que han portat a activar nivells d'alerta molt alts a diverses zones del territori. A comarques com el Baix Llobregat, la intensitat de les precipitacions ha obligat Meteocat a elevar el grau de perill al nivell màxim de 6 sobre 6.

Un indicador poc freqüent que ressalta la gravetat de les condicions. Aquest nivell d'alerta es tradueix en riscos d'inundacions, acumulacions d'aigua a les carreteres i desbordaments a rius i rieres, obligant les autoritats a extremar les precaucions.

Les pluges intenses han continuat al llarg del dia i han generat preocupació entre la ciutadania i els serveis d'emergència, els quals han respost a nombroses incidències relacionades amb el temporal. Enmig d'aquesta situació, Meteocat ha actualitzat els avisos de risc de pluja per dijous. Cal destacar que, encara que el nivell màxim d'alerta disminuirà, sis comarques es mantindran sota una vigilància alta amb risc de precipitació superior a 40 mm en 30 minuts.

Sis comarques en risc per dijous

Tot i la disminució al nivell màxim d'alerta, les comarques del sud de Catalunya seguiran sota un avís meteorològic de perill a causa de les fortes pluges intenses. Aquestes sis comarques inclouen el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Meteocat ha classificat aquestes àrees amb un risc de nivell 4 sobre 6, cosa que significa que encara s'esperen precipitacions considerables, encara que amb menys intensitat que les registrades avui.

Les autoritats han advertit els residents d'aquestes comarques que es mantinguin alerta i prenguin precaucions addicionals, evitant desplaçaments innecessaris i mantenint-se informats de les actualitzacions meteorològiques. Els municipis en risc podrien experimentar acumulacions d'aigua considerables en un curt període de temps. Això augmenta el risc d'incidents, especialment en zones baixes i en proximitat de lleres fluvials.

Condicions que es mantindran actives fins dijous a la nit

Segons la previsió de Meteocat, l'avís per pluja es mantindrà vigent fins dijous a les 19.00 hores. Durant aquest període, la possibilitat que es registrin precipitacions que superin els 40 mm en tan sols 30 minuts continua sent alta, especialment a les àrees indicades. Aquest tipus de precipitacions intenses poden generar inundacions sobtades en zones urbanes i rurals, posant en perill tant el trànsit com la infraestructura local.

A més a més, les autoritats de Protecció Civil de Catalunya han reiterat la importància de seguir les recomanacions de seguretat i evitar la proximitat als rius i també rieres. Ja que qualsevol pujada sobtada de nivell podria desencadenar perills inesperats. S'ha sol·licitat també a la ciutadania que no intenti travessar vies d'aigua i que tingui una atenció especial als avisos d'emergència emesos per les autoritats locals.