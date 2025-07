Sílvia Orriols respon a Puigdemont després del discurs incendiari contra AC

Junts per Catalunya a la desesperada. Carles Puigdemont, entre musclo i musclo, ha atacat amb duresa la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a qui acusa de ser la representant de l'extrema dreta catalana. Qui va ser el President de Catalunya ha comprat el discurs socialprocesista. En acabat, ha atacat amb duresa la batllessa de Ripoll, de qui diu ser oportunista i de no ser capaç de resoldre els problemes dels catalans.

Les paraules de Puigdemont no han agradat gens ni mica als catalans. Critiquen que, per una banda, rebutgi la nova manera de fer política. Però, per l'altra, compri el seu discurs. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha elevat el seu to contra la immigració il·legal i contra tots els problemes que pot comportar l'arribada massiva de nouvinguts.

Sílvia Orriols ha publicat una piulada a Twitter i s'ha fet viral. "El vostre tren ja no passarà", ha començat la dirigent independentista. "Podeu plagiar el nostre discurs o copiar les nostres mesures, però tothom ha vist que això vostre és pur oportunisme no pas convicció", ha continuat. "Sou la còpia barata, i qui triomfarà és l'original", acaba la piulada publicada a X de Sílvia Orriols.

| ACN

Reaccions a xarxes socials

La majoria de comentaris de xarxes socials han anat en la mateixa línia. Els usuaris de Twitter recorden al President Carles Puigdemont que, com més critiqui la dirigent d'Aliança Catalana, més vots perdrà a favor d'aquesta formació. Una formació, consideren, verdaderament independentista.

Altres, han qualificat el partit de "Junts per Espanya". Han rebatejat el nom de la formació i han deixat enrere les sigles que fan referència al seu país d'origen.

Aliança Catalana no para de créixer

Les últimes enquestes publicades a Catalunya confirmen que Aliança Catalana protagonitza un clar ascens i s’erigeix en una de les grans revelacions del panorama polític català. Aquesta formació està passant de tenir només dos diputats al Parlament a convertir-se en una força decisiva. Podria aconseguir entre 10 i 11 escons en les pròximes eleccions autonòmiques.

L’enquesta del CEO situa el PSC de Salvador Illa mantenint-se com a primera força amb 40-42 diputats, en una posició gairebé calcada a la que ocupa actualment. Junts per Catalunya, en canvi, patiria un retrocés i se situaria entre 28 i 30 diputats, confirmant la pèrdua de força que ja es percebia en anteriors sondejos.

ERC es quedaria en la franja dels 21-23 seients i no aconseguiria frenar la tendència a la baixa que arrossega des de fa mesos. El Partit Popular i Vox es consoliden com a alternatives a la dreta, amb 14-15 i 12 escons respectivament.

El cas d’Aliança Catalana, però, destaca per la seva espectacular progressió. Fa només un any, les primeres enquestes apuntaven que aquesta força independentista d’extrema dreta podia superar la barrera dels cinc diputats. Tot i això, el darrer baròmetre del CEO ja li atorga entre 10 i 11 escons, convertint-la en una força clau.

| Parlament

Diversos analistes atribueixen aquest creixement a un vot clarament identificat amb la preocupació per la immigració i l’agenda identitària. Segons l’exdirector del CEO Jordi Muñoz, molts votants que fins fa poc es repartien entre Junts, el PP o fins i tot Vox han trobat en Aliança Catalana una opció.

L’ascens d’Aliança Catalana no és fruit d’un únic sondeig. Ja a la primavera de 2025, diferents estudis preveien que la formació podia passar dels 2 als 8-10 diputats, posicionant-se com a cinquena força del Parlament. En un moment especialment tens en la política catalana el partit de Sílvia Orriols ha sabut capitalitzar el descontentament de sectors socials cada cop més amplis.

| Parlament

L’impacte d’aquest ascens va molt més enllà del nombre de diputats. El fet que Aliança Catalana pugui esdevenir clau per la governabilitat en determinades votacions al Parlament genera una nova dinàmica i una altra manera de fer política.