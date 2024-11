Seriós avís de Mario Picazo amb el temps que ha de venir

per Sergi Guillén

Mario Picazo és un reconegut meteoròleg a Espanya, conegut pel seu estil proper i precís per explicar fenòmens atmosfèrics complexos. La seva carrera ha estat lligada als mitjans de comunicació, on ha destacat per la capacitat d'anticipar canvis climàtics considerables. I advertir el públic sobre els efectes del clima en el nostre dia a dia.

Amb formació als Estats Units i una sòlida experiència en la meteorologia, Picazo s'ha convertit en una figura de referència al país. A través de la seva feina, ha aconseguit alertar la població sobre diferents esdeveniments climàtics molt importants, guanyant-se la confiança de milions de persones que segueixen les seves previsions.

Ens adverteix del pitjor

En aquesta ocasió, Mario Picazo no porta bones notícies per a la tardor que s'està desplegant. Segons la seva previsió, estem davant d'una temporada especialment inestable, marcada per pluges intenses i fenòmens extrems que impactaran a diferents zones del país.

Picazo ha llançat una gran advertència que, segons ell, podria marcar un abans i un després pel que fa al clima tardorenc, que amenaça de ser més imprevisible del que és habitual. Aquest canvi en la dinàmica atmosfèrica, impulsat per factors específics de lèpoca, fa que les alertes estiguin enceses. I els ciutadans es mantinguin en suspens esperant els canvis que s'aproximen.

| @picazomario, XCatalunya

El pronòstic de Picazo assenyala que l'estabilitat tan esperada és lluny d'assolir-se a curt termini. Durant aquests dies, les pluges han cobrat protagonisme a tot el país, i sembla que la situació no millorarà ràpidament.

Aquest expert en meteorologia no dubta a afirmar que el risc de pluges fortes i tempestes persisteix, i que gran part del territori nacional es veurà afectat per precipitacions intenses. Davant d'aquest escenari, Picazo alerta que és fonamental estar pendent de l'evolució climàtica, ja que aquests fenòmens poden generar considerables efectes adversos.

Les zones més afectades

Seguint amb la previsió, Picazo assegura que les pluges intenses no es limitaran a zones costaneres o punts aïllats, sinó que afectaran també l'interior de la península. Castella-la Manxa, Madrid, Aragó, La Rioja i certes àrees de Castella i Lleó seran les regions més afectades.

Amb possibilitats de registrar precipitacions de fins a 50 litres en només una hora en alguns punts. S'espera que aquesta setmana, en particular, les pluges s'intensifiquin més i s'estenguin des de l'interior cap a la Mediterrània i deixin un panorama d'inestabilitat molt generalitzada.

Per a mitjans de setmana, la previsió de Picazo indica que les precipitacions podrien disminuir en freqüència i intensitat, encara que l'alleujament només serà temporal. Segons les prediccions, durant el cap de setmana encara seran necessàries les precaucions en algunes zones.

Es tracta d'una tardor especialment activa, en què fenòmens extrems seran la norma i on la inestabilitat serà el principal repte. Aquest panorama meteorològic convida a prendre precaucions addicionals i no confiar-se en absolut, ja que la situació climàtica actual pot desembocar en pluges intenses en moments inesperats.

L'advertència de Picazo és un recordatori que el canvi climàtic i els seus efectes s'estan fent notar cada cop més a les nostres estacions. La capacitat d'anticipar aquests fenòmens permet a la població preparar-se, però també ens deixa amb una advertència clara. Hem d'estar més atents que mai, ja que aquesta tardor no serà com les anteriors i podria ser el preludi de canvis encara més severs en el futur.