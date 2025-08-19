El restaurant de l'Alt Empordà que té un missatge per a Sílvia Orriols

El suport popular a Sílvia Orriols i a Aliança Catalana continua creixent arreu. Aquesta vegada, el protagonisme l’ha pres un restaurador de l’Alt Empordà. Es tracta del Jaume, responsable del restaurant Nou Fusion, situat a Palau-saverdera. Des d’una masia tradicional reconvertida en establiment gastronòmic, ha volgut enviar un missatge públic a la líder d’Aliança Catalana.
El vídeo, enregistrat de manera espontània, s’ha fet viral a les xarxes. En ell, el restaurador parla amb sinceritat i expressa el seu suport incondicional a Orriols. El missatge ha arribat al cor de molts catalans que es reconeixen en les seves paraules.
Una carta oberta en format vídeo
El Jaume comença el missatge presentant-se i explicant la situació. Explica que uns clients li han proposat fer el vídeo i que ha decidit acceptar-ho. “Mai he seguit a ningú, però sempre he tingut opcions catalanes”, afirma. Tot i això, confessa sentir-se decebut per la política catalana actual.
La decepció amb els partits tradicionals ha estat el detonant. Segons explica, fa temps que segueix Orriols i que el seu discurs li resulta molt clar. “M’encanta el teu discurs, és clar, directe i amb criteri”, assegura.
Identificació plena amb el projecte
El restaurador assegura que tot el que diu la líder d’Aliança Catalana coincideix amb el que ell pensa des de fa anys. “Tot el que dius és el que jo penso fa temps”, explica davant la càmera.
El missatge també inclou un desig personal: poder conèixer Orriols algun dia. “Seria un somni poder-te conèixer encara que fossin cinc minuts”, admet. Aquest reconeixement mostra fins a quin punt el discurs de la líder arriba a gent que fins ara es mantenia allunyada de la política.
El Jaume aprofita el seu testimoni per denunciar les traïcions polítiques dels últims anys. “Hem vist com altres arribaven al poder i després ens traïen”, lamenta. Assegura que això ha estat un frau per al conjunt dels catalans. Aquestes paraules resumeixen la sensació de desconfiança generalitzada cap a ERC, Junts i el PSC.
Un advertiment clar: no perdre la coherència
En el missatge, el restaurador demana a Orriols que no canviï mai. “Si arribes al més alt, segueix fidel al teu discurs”, insisteix. Recorda que massa polítics han perdut la coherència un cop assolida la responsabilitat institucional. El Jaume, en canvi, diu confiar que Orriols serà diferent. “Crec que tu ets la persona que no defraudarà a ningú”.
Un dels moments més contundents arriba quan el restaurador parla de la reacció dels partits tradicionals. Segons ell, Orriols desperta por entre els polítics del sistema. “Al teu voltant tens polítics que et tenen por”, assegura. Afegeix que per això la volen desprestigiar i desacreditar. “Quan algú té por, intenta carregar-se’l amb mentides”.
Un missatge que reflecteix un estat d’ànim col·lectiu
Aquest testimoni no és un cas aïllat. Reflecteix un sentiment creixent a Catalunya: cansament amb el processisme i amb el bonisme institucional. Molts ciutadans que abans desconfiaven de la política ara veuen en Orriols una veu clara i diferent.
El missatge del Jaume s'ha fet viral s’afegeix a d’altres mostres de suport que la líder d’Aliança Catalana rep en actes, xarxes i trobades informals. Cada vegada més persones de sectors diversos, també del món empresarial, decideixen mostrar la seva simpatia cap al projecte.
El vídeo del restaurador de Palau-saverdera ha tingut una gran repercussió. Amb paraules senzilles però contundents, ha expressat el que molts catalans senten: decepció amb el sistema i esperança en un projecte nou. El missatge final és clar: confiança en Sílvia Orriols i en la seva coherència.