Oficial Meteocat: Segueixen les pluges almenys fins a aquesta data

per Pol Nadal

El temps a Catalunya continua marcant la pauta de l'actualitat, mantenint en suspens a residents i turistes per igual. Després d'una setmana marcada per canvis constants i jornades d'incertesa, el cel sembla disposat a mantenir-nos atents al paraigua una mica més. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha fet oficial una nova previsió a mitjà termini, que sens dubte alterarà plans i exigirà precaució extra durant els pròxims dies.

Cap de setmana amb pluges generalitzades

El mapa oficial presentat per Meteocat no deixa lloc a dubtes. Catalunya experimentarà un episodi d'inestabilitat atmosfèrica notable que es prolongarà almenys fins al pròxim dilluns. Des de dissabte, les pluges seran protagonistes, començant per la costa, des de l'Alt Empordà fins al Delta de l'Ebre, i estenent-se ràpidament cap a l'interior.

Durant la jornada de dissabte, les precipitacions arribaran acompanyades per intervals nuvolosos, donant lloc a un ambient gris i fresc. Les comarques del litoral barceloní, tarragoní i gironí seran especialment sensibles a aquests episodis, rebent pluges persistents que podrien acumular quantitats significatives d'aigua en poques hores. Comarques com el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf hauran de preparar-se per a possibles complicacions derivades de pluges continuades.

Diumenge, pluja i clars en tensió

Diumenge, lluny d'oferir un respir, intensificarà la incertesa climàtica. Meteocat preveu pluges freqüents que cobriran gairebé tot el territori català. La nuvolositat augmentarà especialment cap a l'interior, afectant de manera important a la Catalunya Central, especialment en comarques com Osona, Bages o el Solsonès, on la combinació de pluges i períodes curts de sol podria generar fenòmens com tempestes breus però intenses.

L'interior del país no serà l'excepció: Lleida i les seves comarques circumdants, tradicionalment més seques, també experimentaran precipitacions moderades. En zones muntanyoses del Pirineu i el Prepirineu, com la Cerdanya o el Pallars, aquestes pluges podrien traduir-se en una baixada brusca de les temperatures, creant condicions desfavorables per a activitats a l'aire lliure.

Dilluns, precipitacions que es mantenen fortes

L'inici de setmana no portarà bones notícies per a aquells que esperen un descans del temps inestable. La situació atmosfèrica continuarà dominada per baixes pressions que impulsaran noves precipitacions. Segons els mapes proporcionats per Meteocat, gairebé totes les comarques catalanes veuran caure pluja durant bona part del dia.

Les precipitacions de dilluns es preveuen més persistents a la meitat oriental, especialment a la província de Girona i nord de Barcelona. Aquestes pluges podrien ser localment intenses, amb acumulacions destacades en zones com La Selva, Gironès o Alt Empordà, on podrien registrar-se més de 50 litres per metre quadrat en poques hores.

Recomanacions de les autoritats públiques

Aquest nou episodi meteorològic tindrà repercussions directes sobre la vida quotidiana, especialment pel que fa a mobilitat i plans a l'aire lliure. Es recomana encaridament als conductors extremar la precaució a causa de la possible formació de bassals, reducció de la visibilitat i risc de despreniments puntuals en carreteres de muntanya.

També és prudent mantenir-se atent a les actualitzacions oficials sobre l'evolució del temps durant el cap de setmana i començaments de la pròxima. L'activitat marítima podria veure's afectada, amb onatge incrementat a tota la costa catalana, per la qual cosa es recomana prudència extrema en les activitats nàutiques.