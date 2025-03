Oficial Meteocat: Pluges durant diversos dies, zones més afectades

Les condicions meteorològiques tornen a cobrar protagonisme aquesta setmana a Catalunya. Les previsions oficials del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anticipen un episodi climàtic que alterarà considerablement les activitats quotidianes en diverses comarques catalanes. Però, en què consisteix exactament aquest fenomen i quines seran les zones amb major incidència? T'ho expliquem amb detall.

Dimecres: Inici de l'episodi plujós a Catalunya

La situació meteorològica dels pròxims dies es veurà marcada per l'arribada de successius fronts atlàntics, responsables de pluges generalitzades. A partir de dimecres, Catalunya experimentarà precipitacions significatives en bona part del territori. Segons Meteocat, les comarques més afectades per aquestes pluges en aquesta primera fase seran especialment les del sud i oest, amb un èmfasi clar a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i part de les comarques de Lleida.

Es tracta de precipitacions persistents i localment intenses, degut a la interacció d'una massa d'aire humit procedent de l'Atlàntic amb l'orografia catalana. Aquesta combinació fa que les zones properes al litoral i àrees muntanyoses rebin majors acumulacions d'aigua. De fet, el risc d'acumulats importants en zones concretes és elevat, amb possibles complicacions en la mobilitat i crescudes puntuals de rius o barrancs.

Dijous: Lleugers clars i pluges intermitents

Durant el dijous es viurà un petit respir temporal en algunes àrees, encara que no serà un dia completament sec. El cel oferirà intervals nuvolosos, amb estones de sol que permetran certa normalització en l'activitat quotidiana. No obstant això, Meteocat subratlla que les precipitacions seguiran presents, encara que més disperses, en punts del litoral i prelitoral central, especialment cap al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Maresme.

Aquest tipus d'episodis intermitents, encara que menys intensos, segueix requerint atenció per part de la ciutadania, especialment en desplaçaments per carretera i activitats a l'aire lliure. Es recomana mantenir precaució i estar pendents de les actualitzacions dels avisos meteorològics.

Divendres: Nou increment de les precipitacions

Quan semblava que la situació tendia a estabilitzar-se, Meteocat adverteix d'un nou front que reactivarà les pluges durant el divendres, afectant especialment les comarques de l'interior i nord. La Catalunya Central, juntament amb les comarques pirinenques i prepirinenques com el Berguedà, Ripollès i Osona, registraran precipitacions significatives. Es preveu que aquestes pluges siguin persistents, generant acumulacions destacades, sobretot en zones muntanyoses i properes a capçaleres de conques fluvials.

Al litoral i prelitoral, les pluges es mantindran de forma més dispersa, però sense descartar moments d'intensitat. Per tant, no es recomana baixar la guàrdia en cap punt de la geografia catalana durant el divendres.

Quins efectes cal esperar d'aquestes pluges?

Aquest episodi plujós prolongat pot generar impactes diversos a Catalunya. D'una banda, es preveu que beneficiï embassaments i aqüífers, en una època especialment important per a l'agricultura i la recuperació de reserves hídriques. D'altra banda, el risc d'inundacions puntuals, desbordament de rieres o afectacions a la mobilitat és elevat en les zones més vulnerables.

Les autoritats ja recomanen precaució en desplaçaments per carretera, revisió preventiva d'infraestructures sensibles a acumulacions d'aigua, i estar molt pendents de la informació oficial. A més, és important recordar que situacions com aquestes, on les pluges es prolonguen en diversos dies, exigeixen màxima prudència pel possible augment del risc d'accidents derivats de paviment relliscós o problemes de visibilitat.

Des de Meteocat, s'insisteix a seguir amb atenció els canals oficials, que oferiran actualitzacions constants i recomanacions per afrontar aquest episodi meteorològic amb la màxima seguretat possible. El paraigua serà, sens dubte, un company imprescindible durant els pròxims dies a tota Catalunya.