Es confirmen les pluges el cap de setmana: On afectarà

per Pol Nadal

El temps inestable marcarà el cap de setmana en bona part de Catalunya. Segons la previsió de Meteocat, durant les tardes de divendres, dissabte i diumenge es registraran ruixats de distribució irregular, amb major incidència a les zones de muntanya de l'interior. Aquest patró de precipitacions podria portar episodis de pluges intermitents, sense una afectació generalitzada però amb acumulacions destacades en certs punts.

Ruixats dispersos però intensos a l'interior

Les pluges se centraran principalment a les comarques interiors i en zones de muntanya, on el relleu afavorirà el desenvolupament de núvols convectius. Divendres, els ruixats seran puntuals i alternaran amb moments de sol, especialment a la meitat nord de Catalunya. No obstant això, dissabte l'activitat tempestuosa podria intensificar-se, amb precipitacions que podrien estendre's a altres àrees del prelitoral i el Pirineu.

| ACN, Protecció Civil

La combinació de la humitat disponible a l'atmosfera i l'escalfament diürn serà determinant en l'aparició d'aquests ruixats, que podran ser localment intensos i venir acompanyats d'aparell elèctric. És important recordar que aquests episodis poden desenvolupar-se ràpidament i afectar zones concretes amb pluges d'una certa intensitat en curts períodes de temps.

A la costa i les planes, l'ambient serà més variable, amb alternança de núvols i clarianes i menor probabilitat de pluja. Tot i això, no es descarta que algunes zones rebin precipitacions febles en moments puntuals del dia. Les temperatures es mantindran dins dels valors habituals per a l'època, amb màximes suaus i mínimes fresques.

Diumenge, jornada de transició

L'últim dia del cap de setmana portarà una progressiva estabilització del temps, encara que els núvols seguiran presents en diverses comarques. Els ruixats seran menys freqüents que en jornades anteriors, concentrant-se sobretot al Pirineu i el prelitoral central. Encara que la probabilitat de pluges disminuirà a mesura que avanci el dia, la pressió atmosfèrica seguirà baixa, la qual cosa podria deixar algunes precipitacions residuals a la regió.

Les temperatures no experimentaran grans canvis, mantenint-se en valors suaus per a l'època. Durant el matí i primeres hores de la tarda, podran registrar-se intervals de sol a la costa i l'interior, encara que la nuvolositat augmentarà novament a la muntanya.

| Canva Pro, Twitter

Recomanacions per al cap de setmana

Donat el caràcter irregular de les pluges, es recomana als excursionistes i conductors mantenir-se informats a través dels canals oficials de meteorologia. Les activitats a l'aire lliure en zones de muntanya podrien veure's afectades per ruixats puntuals, per la qual cosa és important consultar la previsió local abans de sortir.

És fonamental portar roba adequada per a la humitat i evitar zones de risc de crescudes sobtades, especialment en barrancs i lleres seques. Així mateix, s'aconsella als conductors extremar la precaució en carreteres de muntanya, on la visibilitat podria veure's reduïda per la pluja i la boira.