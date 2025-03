Oficial Meteocat: Mitja Catalunya en risc per pluja intensa diumenge

per Mireia Puig

El cap de setmana arriba carregat de sorpreses meteorològiques per a Catalunya, i especialment per a aquells que tenien plans a l'aire lliure. Després de dies de temperatures suaus i un cel relativament clar, la situació està a punt de canviar dràsticament en bona part del territori català.

L'Agència Meteorològica de Catalunya, més coneguda com a Meteocat, ha emès recentment un avís important dirigit especialment a diverses comarques catalanes.

Alerta oficial per precipitacions intenses

Meteocat ha llançat una alerta oficial davant la previsió de pluges intenses durant aquest diumenge, concretament des de les 7:00 fins a les 19:00 hores. Aquest avís afecta una gran part de Catalunya, principalment al sector oriental, incloent comarques clau com el Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Empordà i la pràctica totalitat de les comarques costaneres i prelitorals de Girona, Barcelona i Tarragona.

| Google Imagenes

El fenomen principal serà la intensitat de les precipitacions, que poden assolir o fins i tot superar els 20 mil·límetres en només mitja hora, una quantitat considerable que podria ocasionar problemes locals en algunes localitats a causa de possibles inundacions sobtades en àrees urbanes i rurals.

A més, segons la informació proporcionada per Meteocat, existeix la probabilitat addicional que les pluges vinguin acompanyades de tempestes elèctriques aïllades i fins i tot de calamarsa en zones concretes, cosa que incrementa encara més la necessitat d'estar preparats davant qualsevol eventualitat climàtica.

Què signifiquen els nivells de perill emesos per Meteocat?

L'avís emès es classifica com de nivell 1 sobre una escala màxima de 6, cosa que indica un perill baix, encara que suficient per activar mesures preventives a les zones afectades. Aquest nivell d'avís implica la necessitat d'estar atents especialment durant les hores indicades i prendre precaucions elementals, especialment en la conducció per carreteres secundàries o en desplaçaments propers a lleres de rius i torrents.

Tot i no tractar-se del nivell més alt, no s'ha de subestimar aquesta situació meteorològica, atès que fenòmens aparentment lleus, però intensos en curts intervals, poden generar inconvenients significatius en el trànsit i afectar activitats quotidianes previstes a l'aire lliure.

Zones especialment afectades i precaucions necessàries

Al mapa proporcionat per Meteocat, destaca clarament l'extensió de l'alerta groga (nivell 1), abastant aproximadament la meitat oriental de Catalunya. Les precipitacions seran especialment intenses en zones costaneres, com l'àrea metropolitana de Barcelona, on les acumulacions ràpides d'aigua podrien dificultar la circulació de vehicles i vianants.

| Andrei de Pexels

Per això, és recomanable planificar activitats amb precaució, sobretot aquelles que impliquen desplaçaments en cotxe per carreteres secundàries o a prop de cursos d'aigua. És important tenir en compte la possibilitat de petites inundacions o acumulacions d'aigua que puguin sorprendre conductors, per la qual cosa es recomana reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat.