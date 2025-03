Oficial: L'anunci que els fans d'Astèrix feia temps que esperaven

'Astèrix a Lusitània' és el títol escollit per al 41è àlbum de la sèrie 'Astèrix el gal', que es publicarà, també en català, el 23 d'octubre. A la coberta provisional, que ha transcendit aquest dilluns, es veu als inseparables Astèrix, Obèlix i Ideafix sobre una típica calçada portuguesa. Aquest serà el segon treball de Fabrice Cárabo, FabCaro, com a guionista, amb Didier Conrad al dibuix.

FabCaro ha explicat que els venia de gust fer un àlbum "assolellat, lluminós, en un país mediterrani" i que s'assemblés "a unes vacances". Sobre l'argument, els protagonistes es trobaran amb un vell esclau lusità que els demanarà ajuda.



El guionista i l'editor van viatjar a Portugal per conèixer personalment llocs, l'ambient i agafar idees. En aquest viatge van fer 527 fotografies, entre les quals 192 de duplicades i 66 a calçades portugueses. Per la seva banda, Didier Conrad relata que les fotografies que va rebre d'aquest viatge li van servir com a base per il·lustrar l'àlbum. L'artista va decidir que aparegués una calçada portuguesa a la coberta (provisional) per retre homenatge al treball dels artesans i va situar un peix emblemàtic del país, el bacallà.

Per què Lusitània?

Lusitània va ser una província romana que destacava pels seus recursos minerals. De fet, era considerada una de les principals fonts d'or per a Roma. El viatge a Lusitània correspon al número 25 d'Astèrix i Obèlix. Aquest nou àlbum tindrà una tirada de cinc milions d'exemplars a tot el món i es publicarà simultàniament en 19 llengües i dialectes.

La nova aventura dels gals irreductibles coincideix amb el 60è aniversari del gos que sempre acompanya Obèlix, l'Ideafix.

| ACN

Asterix, una història que ha enamorat a milions de nens. I no tan nens

Astèrix és el personatge protagonista d'una sèrie francesa de còmics creats el 1959 pel guionista René Goscinny i el dibuixant Albert Uderzo. Es tracta d'un guerrer gal baixet, molt astut i valent, famós per resistir juntament amb els seus companys de llogaret les constants invasions del poderós Imperi Romà.

De què va?

La història d'Astèrix està ambientada l'any 50 aC. Tota la Gàl·lia està ocupada pels romans sota el comandament de Juli Cèsar, excepte un petit llogaret d'irreductibles gals que, gràcies a una poció màgica, resisteix fermament als invasors. Aquest enfrontament entre romans i gals és la base fonamental de la sèrie: mentre els romans representen un imperi organitzat, ambiciós però una mica maldestre, els gals simbolitzen la resistència, l'orgull local, l'amistat i el sentit de l'humor davant l'adversitat.

La dinàmica entre aquests dos bàndols sol presentar-se en to humorístic i satíric. Els gals constantment frustren els plans dels romans, que intenten una i altra vegada conquerir o debilitar aquest petit llogaret. Els còmics combinen fets històrics reals amb situacions còmiques i iròniques.

Quins són els personatges més importants?

Astèrix

Astèrix és l'heroi principal. Petit d'estatura però molt enginyós, és qui habitualment idea els plans per fer fracassar les intencions dels romans. Valent, intel·ligent i de fort caràcter, Astèrix simbolitza la resistència i l'audàcia.

Obèlix

És el millor amic d'Astèrix i coprotagonista de la sèrie. Obèlix és un gegant bonàs amb una força sobrehumana permanent, ja que de petit va caure a la marmita on es prepara la poció màgica, cosa que li va fer adquirir de per vida una força prodigiosa. La seva principal afició és menjar senglars i repartir cops als romans. Està sempre acompanyat del seu fidel gos, Ideafix.

Panoràmix

Panoràmix és el druida savi del llogaret, encarregat de preparar la poció màgica que atorga als gals una força extraordinària. És respectat per la seva saviesa, prudència i calma. Generalment, ell és la veu del sentit comú i el consell savi que guia els habitants del llogaret.

Ideafix

Petit gos d'Obèlix, caracteritzat per ser fidel, intel·ligent i extremadament sensible davant el dany a la natura, especialment quan es talen arbres. Acompanya sempre Astèrix i Obèlix en les seves aventures.

Abraracúrcix

El cap del llogaret gal. És conegut pel seu coratge i també per ser transportat a tot arreu sobre un escut portat per guerrers. Encara que és un líder orgullós, tendeix a ser una mica vanitós i susceptible.

Asurancetúrix

El bard del poble, conegut per cantar terriblement malament. Per això, els seus intents de cant solen acabar amb ell emmordassat i lligat a un arbre. Tot i això, és estimat pels seus veïns, encara que gairebé ningú tolera els seus cants.

Juli Cèsar

Principal antagonista romà. Cèsar està obsessionat amb conquerir el llogaret gal per completar la seva dominació sobre la Gàl·lia, però sempre acaba frustrat pels enginyosos plans d'Astèrix.