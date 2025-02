Oficial Meteocat: Gir de 180 graus en el temps a partir del principi de setmana

per Mireia Puig

La setmana que ve portarà canvis importants en la meteorologia de Catalunya, segons la darrera previsió de Meteocat. Després d'un període d'estabilitat, els primers dies estaran marcats per un increment de la nuvolositat i la possibilitat de pluges disperses, especialment al litoral i prelitoral. No obstant això, aquest panorama no durarà massa, ja que a partir de dimarts les condicions canviaran radicalment, donant pas a una major estabilitat.

Un dilluns amb més núvols i algunes precipitacions

L'inici de la setmana estarà condicionat per la presència d'un front feble, que aportarà cels més ennuvolats en bona part del territori, encara que les pluges seran escasses i poc significatives. Segons la imatge compartida per Meteocat, dilluns es preveu amb intervals de núvols abundants i possibilitat d'alguna pluja fina a la franja costanera i el prelitoral, sense descartar petites acumulacions en zones com el Baix Llobregat, el Garraf o la Costa Brava sud.

A l'interior de Catalunya, els núvols també seran protagonistes, però amb menor probabilitat de precipitacions. Al Pirineu, s'esperen cels variables, sense canvis significatius en les temperatures ni en l'estat del mantell de neu.

| Canva

Les temperatures en aquesta jornada seran suaus, amb mínimes que es mantindran al voltant dels 5-10 ºC a l'interior i una mica més altes a la costa, on no es baixarà dels 10-12 ºC.

Canvi radical: més sol i estabilitat des de dimarts

A partir de dimarts, s'espera una clara millora en el temps. L'avanç del sistema nuvolós i l'entrada d'una falca anticiclònica permetran la recuperació del sol i temperatures agradables. La previsió de Meteocat mostra una jornada amb major presència de sol, encara que amb alguns intervals de núvols alts.

Un dels aspectes més destacats serà la presència de boires matinals en algunes zones de l'interior i depressions, com el Pla de Lleida i la Catalunya Central, quelcom habitual en situacions d'estabilitat atmosfèrica en aquesta època de l'any.

| Canva

Les temperatures màximes començaran un lleuger ascens, amb valors que podrien superar els 15 ºC en moltes comarques, especialment al litoral i prelitoral. Les mínimes, en canvi, es mantindran en valors frescos a causa dels cels clars, amb registres al voltant dels 3-7 ºC a l'interior i al Pirineu.

Dimecres sense ensurts, però amb algunes boires

Dimecres la tendència serà molt similar: cels majoritàriament clars i temperatures suaus, encara que amb boires matinals que podrien ser persistents en zones de l'interior. Al Pirineu, l'estabilitat serà la nota predominant, amb un lleuger ascens de les temperatures a alta muntanya.

Es preveu que l'anticicló es mantingui durant la resta de la setmana, consolidant una situació de temps estable que podria prolongar-se diversos dies.