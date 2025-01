Mitja Catalunya afectada pel vent dilluns: Les zones amb més risc

per Sergi Guillén

L'última actualització emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya per a l'inici de la pròxima setmana posa de relleu un episodi de vents intensos. El dia d'avui ha arrencat amb una alerta de nivell 3 sobre 6. Principalment en el sector nord i algunes comarques del centre, on es preveu que les ratxes puguin superar els 25 metres per segon.

A partir de dilluns 27 de gener, el nivell de risc disminuirà lleugerament a 2/6. Encara que l'àrea afectada s'estendrà notablement, abastant bona part de la meitat est i zones de l'interior.

Diverses zones afectades

Els experts de Meteocat assenyalen que el vent bufarà, sobretot, de component oest i sud-oest. El que augmentarà la probabilitat de ratxes intenses en aquelles comarques on l'orografia propicia corrents fortes en colls i passos de muntanya.

Tal com s'aprecia en les imatges compartides, el color groc predomina en gran part de la zona pirinenca, així com en comarques del Prepirineu i algunes àrees litorals. El vent podria intensificar-se en cotes altes, on els llindars de 25 m/s (el diumenge) i 20 m/s (el dilluns) podrien superar-se amb certa freqüència.

Les autoritats recomanen especial precaució durant la franja compresa entre les 12:00h i les 18:00 h, sobretot el diumenge, quan s'esperen les ratxes més fortes. Malgrat que el dilluns es rebaixarà a un nivell de perill 2/6, Meteocat avisa que la distribució geogràfica del fenomen serà “extensa”.

El que significa que no es limita només a àrees molt localitzades, sinó que es repartirà per bona part del territori. Per tant, convé estar atents a les actualitzacions oficials. Ja que el panorama podria canviar si el front es desplaça amb més rapidesa o si la intensitat del vent disminueix abans del previst.

Prevenció en diverses zones

Entre les comarques amb més risc de patir els efectes d'aquests vents, destaquen aquelles situades al peu de zones muntanyoses. Així com les que s'estenen cap al Prepirineu i el litoral nord. Aquestes regions solen veure com les ratxes canalitzades pels valls i barrancs s'intensifiquen, provocant episodis de vent sobtat que poden comprometre infraestructures o dificultar la circulació per carretera.

Com a mesura preventiva, Protecció Civil aconsella assegurar elements solts en balcons i teulades. Evitar aparcar en zones amb risc de caiguda d'arbres i mantenir-se informats a través dels canals oficials.

D'altra banda, els viatgers que tinguin previst desplaçar-se en cotxe durant aquests dies haurien de revisar l'estat dels seus vehicles i les previsions meteorològiques. Especialment si circulen per passos muntanyosos o vies secundàries properes a ports de muntanya.

La combinació de vent intens i un terreny irregular pot generar problemes d'estabilitat en vehicles pesants i furgonetes. Així com empitjorar la visibilitat si s'aixeca pols o s'arrosseguen branques.