Neix l’Associació 17-A: “Volem saber la veritat”

per Rubèn Novoa

Aquest dimecres 21 de maig, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha estat escenari de la presentació oficial de l’Associació 17-A: Volem Saber la Veritat, un nou espai de dignitat, lluita i memòria per a les víctimes i familiars dels atemptats terroristes del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. L’acte ha reunit figures claus implicades directament en aquell drama que va marcar la societat catalana, i ha deixat molt clar quin és l’objectiu: trencar el silenci i fer caure les màscares dels qui han amagat informació durant massa temps.

“Transformar el dolor en acció positiva”

El president de l’associació és Javier Martínez, pare d’en Xavi, el nen de 3 anys assassinat a la Rambla. En la seva intervenció ha expressat un missatge tant contundent com emotiu: “Transformarem el dolor en una acció positiva. Esperem ajuda, perquè la necessitem. Aquesta associació és un embrió i encara tenim molt per fer”. Martínez ha denunciat que ni ell ni altres familiars han rebut el suport promès ni la veritat que mereixen: ni els protocols han funcionat, ni tots els responsables han estat jutjats.

Al seu costat, la seva filla Mireia Martínez, psicòloga de professió i germana de Xavi, exerceix de tresorera. També hi han intervingut David Torrents, antic agent antiterrorista dels Mossos i actual regidor de Junts a Badalona, com a vicepresident, i Jaume Alonso-Cuevillas, advocat i exdiputat, que n’és el secretari.

No obliden Es-Satti ni les ombres de l’Estat

Un dels objectius fundacionals de l’entitat és investigar totes les circumstàncies dels atacs, incloent la figura fosca de l’imam de Ripoll, Abdelbaky Es Satti, que tenia connexions amb els serveis d’intel·ligència espanyols. Aquesta realitat, llargament silenciada pels grans mitjans i amagada per l’Estat, torna ara a posar-se damunt la taula. L’associació també es compromet a treballar per prevenir processos de radicalització i acompanyar les víctimes amb millors protocols.

La presentació ha evidenciat un punt clau: l’Estat espanyol no només va fallar abans i durant els atacs, sinó també després, en l’atenció a les víctimes. Robert Manrique, víctima de l’atemptat d’Hipercor i coordinador de la UAVAT, ha denunciat el “desgavell” institucional i ha agraït a l’Associació 11-M la seva col·laboració en la localització de víctimes de diverses nacionalitats. La solidaritat entre víctimes ha compensat, en part, la inacció de les administracions.

| Ruben Novoa

Suport polític incipient

A l’acte també hi ha assistit Laura Borràs, expresidenta del Parlament. La seva presència, tot i que sense intervenció pública, és un senyal clar que la causa comença a rebre suport polític, almenys en part. La transparència, però, encara és un repte immens. Val a dir que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va arxivar una demanda per investigar l’Estat espanyol, fet que ha motivat encara més la creació de l’associació. Ara preparen un recurs per reobrir el cas.

De la Rambla al món: acció legal internacional

L’Associació 17-A no es limita a la denúncia domèstica. Ja han anunciat que estan en contacte amb víctimes estrangeres per impulsar accions legals als seus respectius països. També estan elaborant un documental i recollint donacions per afrontar despeses judicials i logístiques. El seu lloc web, associacio17a.cat, ja és operatiu i centralitzarà les activitats, denúncies i convocatòries futures.