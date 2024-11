Crítiques a l'AEMET pel seu darrer avís: 'Heu de...'

per Sergi Guillén

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha rebut dures crítiques després de la publicació del seu darrer avís especial. En un comunicat, l'AEMET alertava sobre precipitacions molt fortes i persistents a la península i les Balears.

Tot i això, el disseny de l'avís ha generat una onada de comentaris en xarxes socials. Molts usuaris han mostrat el seu gran descontentament per l'estil emprat, titllant-lo de molt poc seriós i més adequat per a una promoció que per a una important alerta d'emergència.

La polèmica pel disseny dels avisos de l'AEMET

L'alerta, publicada l'11 de novembre, pretenia advertir sobre pluges intenses i possibles inundacions a diverses zones d'Espanya. L'avís incloïa una gràfica acolorida i una tipografia moderna que, segons alguns usuaris, no reflecteixen la serietat de la situació. En particular, un tuit del compte d'usuari @bombers_man ha captat l'atenció, suggerint que el responsable del disseny hauria de ser acomiadat.

"Heu d'acomiadar la persona que ocupa per quota la responsabilitat del disseny gràfic", comentava de forma crítica. Aquest missatge, que ja acumula més de mil interaccions, reflecteix el sentir de molts usuaris a Twitter.

Altres comentaris van en la mateixa línia, qualificant l'avís de l'AEMET de "massa suau" i comparant-ho amb una oferta de telefonia. La crítica se centra que el disseny gràfic emprat no sembla adequat per a una emergència meteorològica. Per als usuaris, l'avís hauria de reflectir amb més contundència la gravetat de la situació.

Reaccions dels usuaris a xarxes socials

El disseny de l'alerta ha provocat una allau d'opinions, la majoria negatives. La usuària '@LadyVenkman', també a Twitter, va suggerir que haurien de canviar la senyalètica. "Sembla que esteu anunciant alguna cosa txachi amb aquests colorinchis tan suavets", va afirmar.

El seu comentari ha estat recolzat per altres usuaris que consideren que l'AEMET hauria de revisar el seu estil comunicatiu a les xarxes socials, especialment quan es tracta d'emergències climàtiques. Els colors emprats i la tipografia de l'alerta van ser el focus principal de les crítiques.

Molts consideren que, com que es tracta d'un avís de pluges torrencials, hauria de tenir un aspecte més alarmant. Per a alguns usuaris, l'ús de colors vius i lletres amigables contrasta amb la gravetat del missatge. Això genera confusió i pot fer que la població no prengui seriosament l'advertiment.

L'AEMET encara no respon a les crítiques

Tot i l'enrenou generat, l'AEMET no ha emès cap resposta oficial sobre les crítiques rebudes. Tot i això, alguns usuaris suggereixen que l'agència s'hauria de replantejar el disseny dels seus comunicats en xarxes socials.

| ACN

La manca d'una resposta ha donat peu a més especulacions i comentaris, i ha augmentat la percepció que el disseny de les alertes necessita una millora molt important. La importància d'una comunicació clara i efectiva en situacions d'emergència és fonamental. Les crítiques a l'AEMET apunten que tot i que el missatge és clar, el disseny pot afectar la percepció de risc.

Per als experts en comunicació, un disseny adequat en les diferents situacions d'alerta pot fer la gran diferència en la manera com el públic rep la informació important. Una tipografia i color més seriosos podrien reflectir millor la gravetat de la situació i facilitar que el missatge arribi correctament.

La necessitat de millorar els dissenys a les alertes

Aquest episodi ha obert el debat sobre com l'AEMET hauria de comunicar els seus avisos meteorològics. Molts usuaris creuen que és el moment de replantejar el disseny dels avisos. L'AEMET ha estat reconeguda en el passat pels seus pronòstics encertats i per la tasca de prevenció en situacions de risc.

No obstant això, el disseny visual també és una part important del missatge i no s'hauria de passar per alt. Aquest tipus de crítiques podrien motivar l'AEMET a reconsiderar la presentació dels avisos. Els usuaris esperen que els futurs comunicats adoptin un disseny més d'acord amb la naturalesa de les emergències.