Moto GP i el futur turístic de Catalunya

Aquest cap de setmana s’ha celebrat al Circuit de Catalunya el Gran Premi de Motociclisme, un esdeveniment que dura tot el cap de setmana i que atrau molts aficionats d’arreu del país i de l’estranger. Com aquest esdeveniment, n’hi ha d’altres que també atrauen molta gent, tenim l’exemple del Gran Premi de F1 o el WRC de Catalunya(RallyRacc Catalunya-Costa Daurada).
Aquests esdeveniments són una peça clau en l’economia del país, lligat a l’àmbit esportiu, hi ha el sector turístic que es beneficia en gran part de l’afició que ve, del personal dels equips i dels mitjans de comunicació que necessiten allotjament.
Aquest cap de setmana podem veure hotels on han aconseguit un tancament de temporada bo gràcies al GP de Motociclisme, a més, a diferència del turisme “de sol i platja” que trobem a l’estiu, el turisme “esportiu” és de més poder adquisitiu i de més qualitat en general.
Al llarg de l’any trobem altres esdeveniments esportius com l’Ironman, maratons, tornejos de diferents esports, campionats d’atletisme, natació, etc. i competicions automobilístiques d’àmbit més local, on també es pot apreciar l’impacte econòmic positiu que tenen, a més, és una manera d’acostar el món de l’esport a la ciutadania i promocionar hàbits de vida saludables fent que la gent, sobretot joves i nens, tinguin interès en provar alguna d’aquestes disciplines esportives.
El turisme a Catalunya segueix tenint un impacte molt important, però en els últims anys, ja pràcticament esgotat el model “turisme de borratxera”, s’ha pogut comprovar que tampoc es pot comptar, només, amb el clàssic turisme familiar de sol i platja, ja que el poder adquisitiu dels mateixos turistes ha caigut molt, els hotels i restauradors no arriben a omplir i veuen com molts dels seus clients contracten el règim més just i les agències de viatges negocien molt el preu.
Convindria doncs, que l’administració pública apostés fort per atraure i promocionar més esdeveniments d’aquests tipus i així aprofitar aquesta font d’ingressos que cada cop va a més.