Mig litoral català en perill dimecres 30 d'octubre: Tots els detalls

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta de situació meteorològica de perill. A causa de les condicions extremes que s'esperen al litoral català dimecres que ve 30 d'octubre. Amb un nivell de risc màxim de 4 sobre 6, es preveu que el mar presenti unes onades que podrien superar fins als quatre metres en algunes zones.

Convertint-se en un fenomen de mar brava que afectarà especialment les àrees costaneres. Aquest avís de Meteocat arriba com una crida d'atenció per a tots els residents i les autoritats locals, que hauran d'extremar precaucions per evitar incidents a la costa.

Avís de risc per al litoral

El pronòstic indica que el perill al litoral català començarà dimecres a primera hora i es mantindrà fins a les 19 hores. Abastant una franja horària perllongada durant la qual les condicions marítimes seran especialment adverses.

Segons les dades publicades, les zones costaneres afectades inclouen gran part del litoral, tot i que la intensitat variarà depenent de la regió. L'alerta estableix que el perill no és homogeni a tota la costa catalana; en alguns trams s'espera que el risc sigui menor. Mentre que en altres, com al sud i l'est, la situació podria ser més crítica.

El color de l'avís, classificat com a taronja al sistema de Meteocat, indica que s'espera un impacte moderat en les activitats marítimes. I que podrien produir-se danys en estructures properes a la costa.

Les revisions assenyalen la possible formació d'onades de més de quatre metres. Una situació que podria ser especialment perillosa per als navegants i aquelles persones que practiquen activitats de lleure al mar.

Mesures de precaució i recomanacions

Meteocat ha recomanat evitar activitats a la costa, especialment en zones de risc on l'onatge podria assolir intensitats perilloses. Els navegants i pescadors, així com qualsevol persona que estigui planejant una activitat a prop del mar, han de reconsiderar els seus plans i seguir les indicacions de les autoritats locals.

| Ajuntament de Barcelona

És fonamental mantenir la distància de les àrees rocoses i espigons, on la força del mar podria representar un risc més gran. Així mateix, és important que les persones que viuen a la costa estiguin atentes a qualsevol canvi en les condicions meteorològiques.

Una tardor marcada per fenòmens meteorològics intensos

Aquest tipus de fenòmens de mar brava al litoral català no són inusuals a la tardor, una estació caracteritzada per un augment de les tempestes a la Mediterrània. Les condicions atmosfèriques que es presenten durant aquesta època de l'any tendeixen a generar forts vents que intensifiquen l'onatge, afectant de manera particular zones com Catalunya, València i les Balears.

Els darrers anys, el litoral català ha experimentat un augment d'aquests fenòmens meteorològics. Això ha portat les autoritats a establir sistemes d'alerta primerenca, com el que Meteocat ha activat en aquesta ocasió. Aquesta mesura permet a la població estar informada i prendre les precaucions necessàries davant dels episodis de mar brava.