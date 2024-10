La iniciativa solidària d'un grup de musica català en la lluita contra l'ELA

Coincidint amb la publicació en el BOE de la llei ELA, Legendari, grup de folk rock català amb esperit trobadoresc publica el seu quart videoclip “l’Alquimista mig grillat”. Aquest videoclip narra un fet real. Un Alquimista del segle XXI, en Luis Silva Mascuñana, estudiós de textos alquímics clàssics, conferenciant amb milers de visualitzadors a youtube, guanyador del premi Juan Antonio Cebrián amb el seu llibre “Alquimia, tras la piedra filosofal”, llicenciat en dret i en Seguretat Publica, ex-cap de la policia de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, dedica tota la seva vida a buscar un remei per guarir a la seva filla i actualment a la seva dona, la Paqui Picart, afectada per la malaltia de l’ELA.

En el seu laboratori destil·la la rosada, substància on diuen tots els textos grecs, àrabs, com medievals, que s’hi pot trobar unes sals amb propietats medicinals. És a dir, va a la cerca de la famosa Pedra Filosofal, una pedra de color vermell que pot perllongar la vida. L’Alquimista té un somni on se li apareix una nimfa de la natura, interpretat per l’actriu Naira Fernàndez Felices, aquesta li diu com s’ha de fer la pedra filosofal.

Tot seguit el protagonista es posa a treballar en la “Gran Obra”, tal com parlaven tots els textos entre ells els de Ramon Llull i Arnau de Vilanova, adquireix el coneixement mitjançant l’anomenada “Ciència infusa” a través de somnis.

| Legendari

L'Alquimista Mig Grillat - Legendari - Campanya Lluita contra l’ELA | Subtítols en Castellà i Anglès

Iniciativa solidària, sense ànim de lucre

Tot aquest projecte s’ha fet amb molta il·lusió i desinteressadament. Tots els ingressos que generi el videoclip, ja sigui en publicitat, visualitzacions o donacions aniran a la Fundació Miquel Valls, fundació que dona suport a persones afectades per ELA. Per arribar a més gent, diferents traductors han adaptat la lletra al castellà, francès, gallec, basc, italià, portuguès i alemany. També, la discogràfica del grup, Maldito Records, ha cedit tot els drets de copyright i monetització a la Fundació.

Gravat al Molí de Feitús, Llanars (Ripollès) ha estat dirigit pel cineasta Manel Mira i la producció musical a càrrec de Carles Puntí de Wasabi Estudis.