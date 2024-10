Les imatges més dures de la DANA: 'Quina...'

La DANA, o Depressió Aïllada a Nivells Alts, és un fenomen meteorològic. Caracteritzat per una massa d'aire fred que es desprèn del corrent de raig i queda aïllada en nivells alts de l'atmosfera. Aquesta massa freda contrasta amb l'aire més càlid i humit de les capes baixes i genera fortes inestabilitats.

I condicions propenses a pluges intenses, tempestes elèctriques, i, en alguns casos, pedregades i fortes ràfegues de vent. Aquest fenomen sol produir-se a la tardor i primavera a la Mediterrània, quan les temperatures del mar estan encara elevades. Això facilita l'acumulació de vapor d'aigua que alimenta la inestabilitat atmosfèrica.

La DANA és responsable d'episodis de pluges torrencials i ha causat grans inundacions a regions com el Llevant espanyol i al litoral català. Encara que pot ser difícil de predir amb precisió, els meteoròlegs utilitzen avançats models numèrics per anticipar-ne els efectes i establir alertes primerenques.

Una localitat afectada per aquest fenomen

La Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) ha tornat a colpejar amb força la Comunitat Valenciana, deixant unes imatges impactants i moments d'angoixa a diverses localitats. En aquesta ocasió, el municipi de Llombai ha estat un dels més afectats pel temporal. I les xarxes socials s'han omplert de vídeos i fotos que mostren la magnitud de les inundacions.

En una piulada compartida per Javier Viñuelas, s'observa com l'aigua cobreix gairebé completament els carrers de l'avinguda Ausiàs March. On diferents vehicles estacionats queden parcialment submergits en un fort corrent d'aigua fangosa, arrossegant el que troba al seu pas i generant una situació de veritable caos. Les imatges, esfereïdores, han estat acompanyades de comentaris d'usuaris que expressen la seva preocupació pels efectes d'aquest fenomen meteorològic extrem,"quin horror", expressava un usuari a les xarxes.

La DANA, un fenomen que cada vegada es fa més recurrent a la península, ha provocat a Llombai i altres localitats valencianes importants danys materials i també talls de trànsit. Els carrers s'han convertit en autèntics rius, i els habitatges d'algunes àrees han estat negats i han causat pèrdues i dificultats per als residents.

| Getty Images Signature

Les autoritats locals i els serveis d'emergència han treballat intensament per mitigar els efectes de la inundació. I han recomanat a la població que eviti sortir de casa tant com sigui possible per garantir la seva seguretat. A més, han recordat la importància de mantenir-se informats a través de fonts oficials i no intentar travessar les zones inundades.

Els vídeos i fotografies que circulen en xarxes socials han provocat una onada de solidaritat i preocupació. A través de hashtags com #LlombaiDana, usuaris de tot Espanya han mostrat el seu suport i han compartit recomanacions per als que es puguin veure en situacions similars.

Els fenòmens associats a la DANA no només generen forts danys materials, sinó que també suposen un gran impacte emocional per als habitants de les zones afectades. Els qui veuen casa seva i els seus mitjans de vida en perill a causa de la intensitat de les precipitacions.