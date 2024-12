Un altre cinquè premi reparteix sort a Catalunya: Les localitats afortunades

El sorteig de la Loteria de Nadal 2024 continua deixant moments d'emoció i celebració en diferents punts de la geografia espanyola. Al llarg de la jornada, els bombos no han deixat de girar, i cada vegada que un dels números afortunats es canta, centenars de persones contenen la respiració per veure si els seus dècims han resultat premiats. En aquesta ocasió, un dels cinquens premis ha decidit somriure a Catalunya, regalant alegria a diverses localitats que s'han vist beneficiades per aquest cop de fortuna.

El que és interessant de la Loteria de Nadal és la capacitat que té per mobilitzar tota la població. Famílies, amics i companys de feina porten mesos compartint números, intercanviant bitllets i participant en penyes, amb l'esperança de ser un dels afortunats. Aquest tercer cinquè premi, anunciat en un moment clau del matí, ha provocat aplaudiments, crits i brindis improvisats allà on ha tocat. Encara que no sigui el major premi, per a qui el rep suposa un motiu de sobres per celebrar Nadal per tot el que és alt.

| ACN

Un nou número premiat que viatja per diverses localitats

Com sol passar amb aquests premis intermedis, el número afortunat no s'ha quedat en un únic punt de venda. Ben al contrari, ha aconseguit estendre la seva influència per diferents regions, i en especial per diverses comarques catalanes que s'han despertat amb la millor de les notícies. La diversitat de llocs agraciats posa de manifest, una vegada més, que la sort pot somriure en qualsevol racó, per petit que sigui.

En el cas concret de Catalunya, aquest cinquè premi s'ha distribuït tant en petites administracions de barri com en grans nuclis comercials molt concorreguts. A vegades, el dècim guanyador s'obté per un impuls d'última hora, mentre que altres vegades és el fruit de la tradició: persones que cada any acudeixen a la mateixa administració a comprar els seus bitllets confiant que, tard o d'hora, els arribarà la desitjada recompensa.

| ACN

Les localitats catalanes on ha tocat aquest número són Barberà del Vallès (Vallès Occidental), Esplugues de Llobregat, Gironella, Montgat, Sabadell, Girona, Tossa de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Vila-seca, Terrassa, Mataró, Barcelona, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Figueres, les Planes d'Hostoles, Torrelameu, Móra d'Ebre, Reus i Tarragona.

La màgia de Nadal continua

Encara que el sorteig se centra en el matí del 22 de desembre, els seus efectes es prolonguen durant tot el període festiu. Veure les imatges dels agraciats brindant i entonant nadales amb un gran somriure és una cosa que contribueix a consolidar la idea que, almenys una vegada a l'any, la sort pot trucar a la porta de qualsevol.

Des de xcatalunya.cat seguirem pendents de tots els números premiats i de les històries humanes que hi ha darrere de cadascun d'ells. La Loteria de Nadal no només reparteix diners, sinó que també ofereix moments inoblidables i anècdotes que perduren més enllà d'aquestes dates. Enhorabona a totes les localitats afortunades i molta sort a qui encara confia que el bombo pugui convertir el seu número en el pròxim gran premi!