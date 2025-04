Meteocat confirma que torna la pluja i afectarà mitja Catalunya, et diem on

La primavera sempre sorprèn amb canvis inesperats i variacions brusques del temps, i aquesta setmana no serà l'excepció a Catalunya. Després d'uns dies amb predomini de sol i temperatures suaus, el Meteocat ha avançat un important canvi meteorològic per als pròxims dies. Si ja havies guardat el paraigua pensant que el bon temps havia arribat per quedar-se, potser ho hauràs de reconsiderar.

Dijous i divendres: Sol i núvols, transició tranquil·la

D'acord amb els últims mapes publicats pel Meteocat, aquest dijous i divendres seran dies en què prevaldran intervals nuvolosos, especialment a les comarques del nord i est de Catalunya. Encara que els núvols estaran presents, l'ambient serà majoritàriament estable, permetent gaudir d'un temps agradable a gairebé tot el territori català, sobretot cap a l'interior.

El dijous, per exemple, serà una jornada ideal per sortir a passejar o realitzar activitats a l'aire lliure en llocs com Osona, el Vallès Occidental, o el Bages, ja que es preveuen poques probabilitats de precipitació i amplis moments de sol. Les temperatures continuaran agradables, lleugerament superiors a les normals per a finals d'abril, fregant els 20 a 22 graus durant la tarda.

El divendres començarem a notar alguns canvis. Encara que el dia començarà amb sol i núvols dispersos, especialment cap a les comarques costaneres de Girona i Barcelona, la nuvolositat anirà augmentant progressivament a mesura que avanci la jornada, preparant-nos per al que succeirà a partir del dissabte.

Dissabte: Arriben les pluges i baixen les temperatures

Serà a partir del dissabte quan el temps experimenti un gir notable. Segons el Meteocat, l'entrada d'una massa d'aire fred i humit provocarà un canvi radical en les condicions meteorològiques a mitja Catalunya, particularment a la meitat nord i les comarques orientals.

Les comarques més afectades per les pluges seran, inicialment, el Pirineu i les Terres de Ponent, on les precipitacions podrien ser constants durant gran part del dia. També hi haurà episodis significatius de pluja a les zones interiors com Osona, Berguedà, i àrees del Vallès Oriental i Occidental.

Aquest canvi anirà acompanyat, a més, d'una notable baixada de temperatures. De les suaus màximes dels dies anteriors, es passarà a valors més frescos, amb màximes que difícilment superaran els 15 graus en moltes localitats.

El contrast tèrmic es farà especialment evident a comarques de l'interior com la Cerdanya o el Ripollès, on a més de pluja, no es descarten nevades febles a cotes altes per sobre dels 1.600 metres.

Impacte i recomanacions pràctiques

Aquest retorn a condicions més humides i fresques obligarà els catalans a ajustar novament les seves rutines. Davant aquestes previsions, és recomanable tornar a tenir a mà paraigües i impermeables, especialment aquells que resideixin o es desplacin per les comarques del nord i est esmentades.

Així mateix, és prudent consultar el pronòstic actualitzat abans de planificar activitats a l'aire lliure o viatges per carretera, atès que les pluges podrien dificultar la circulació en alguns punts.

Especial atenció es recomana a aquells que vagin a transitar per carreteres secundàries o de muntanya, especialment durant el dissabte, on la visibilitat podria reduir-se considerablement a causa de la pluja i la possible boira en zones altes.

En definitiva, el Meteocat confirma un tancament de setmana mogut, amb un dissabte plujós i fred que contrasta amb l'inici suau i primaveral de dijous i divendres. Mantenir-se informat de les actualitzacions meteorològiques serà clau per gaudir del cap de setmana sense sorpreses desagradables.