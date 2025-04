Avís urgent de Francesc Mauri amb el temps: 'Avancen...'

per Iker Silvosa

El cel de Catalunya mostra senyals clares que criden l'atenció d'experts i ciutadans per igual. Les imatges compartides recentment per Francesc Mauri, reconegut meteoròleg, revelen pistes importants sobre el que s'acosta en el temps. Les mirades es dirigeixen a l'horitzó, on núvols foscos comencen a guanyar protagonisme, anunciant canvis significatius en diferents zones del territori.

Arriba una pertorbació meteorològica notable

Segons la informació facilitada per Francesc Mauri, estem davant d'un fenomen caracteritzat per la seva irregularitat, que afectarà principalment les zones interiors, el Pirineu i certs trams de la costa de l'Ebre. Aquesta situació meteorològica respon a un sistema complex de baixes pressions, combinat amb la presència d'aire fred en capes altes, creant les condicions ideals per a la formació de ruixats i tempestes.

| NUPEC

Les precipitacions previstes no seran uniformes, sinó que es distribuiran de manera desigual en el territori català. Això implica que mentre algunes comarques podrien registrar precipitacions abundants en curts períodes de temps, altres podrien romandre gairebé sense afectacions visibles.

Àrees més afectades i moments crítics

Els mapes i les observacions recents indiquen que les regions interiors i especialment el Pirineu seran els focus principals. Durant les pròximes hores, localitats com Valls, tal com mostren les fotografies captades des del Tomb del Balcó, ja evidencien un cel carregat de nuvolositat convectiva, senyal inequívoca que el temps podria complicar-se considerablement. El cert és que pràcticament la meitat de Catalunya està advertida aquesta tarda per precipitacions potents.

La distribució irregular d'aquests episodis fa preveure que certs municipis puguin experimentar episodis intensos amb possibles tempestes elèctriques acompanyades per ràfegues de vent moderades a fortes, mentre que en zones properes l'impacte podria ser mínim o inexistent.

Fenòmens meteorològics associats

Un dels aspectes més destacables de l'avís emès per Francesc Mauri és la potencialitat de fenòmens tempestuosos que, encara que generalment breus, poden arribar a ser intensos. Això es deu a la combinació d'aire fred en altura i l'elevada humitat que es concentra en superfície.

Durant aquests episodis és habitual observar núvols del tipus cumulonimbus, capaços de descarregar grans quantitats de pluja en pocs minuts, acompanyades freqüentment per calamarsa petita o mitjana, especialment en àrees elevades o de l'interior. A més, no es descarta la presència de llamps i trons, fenòmens propis de la primavera avançada a Catalunya.

Davant la proximitat d'aquesta situació atmosfèrica canviant, és important que els ciutadans mantinguin atenció constant a les actualitzacions meteorològiques oficials. Es recomana especialment prudència en desplaçaments per carretera, atès que la presència de ruixats forts pot reduir dràsticament la visibilitat i augmentar el risc d'accidents.