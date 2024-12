El Meteocat confirma el temps per Cap d'Any: 'Acabarà...'

per Sergi Guillén

La recta final de desembre sempre desperta curiositat sobre els últims dies de l'any i les seves possibles sorpreses meteorològiques. En aquesta ocasió, el Meteocat ha volgut dissipar els dubtes amb un nou pronòstic que combina estabilitat, fred i bancs de boira en diferents punts del territori català. Els seus mapes indiquen que l'ambient serà més aviat tranquil, encara que no exempt de certs matisos hivernals que condicionaran els desplaçaments i les celebracions de Cap d'Any.

A continuació, t'expliquem tots els detalls més rellevants d'aquesta previsió, que garanteix un tancament de 2024 amb temperatures contingudes i alguns fenòmens locals que val la pena considerar. Els experts assenyalen que l'atmosfera es mantindrà seca i estable, sense grans irrupcions d'aire càlid o fronts actius.

Això es traduirà en cels clars a la major part de les comarques, encara que es preveuen bancs de boira que podrien ser persistents en zones de Ponent. Aquestes formacions de boira podrien afectar molt la visibilitat durant les primeres hores del matí i prolongar-se fins i tot fins al migdia, dificultant la circulació de vehicles en regions sensibles.

Boira i estabilitat: claus per al tancament de l'any

La boira és un dels fenòmens meteorològics més característics d'aquest moment, quan les temperatures mínimes se situen en uns valors propers als 0 °C en àrees de l'interior. Aquestes condicions generen la condensació del vapor d'aigua i donen lloc a capes denses i persistents que dificulten la conducció.

| Getty Images Pro

Per mitigar els riscos a la carretera, les autoritats recomanen encendre llums de creuament, reduir la velocitat i mantenir una major distància de seguretat, especialment en trams amb menor visibilitat. L'estabilitat atmosfèrica serà l'altra cara d'aquesta previsió, marcada per l'absència de fronts actius que generin pluja o nevades considerables.

Els vents es mantenen suaus i les temperatures màximes podrien rondar entre 10 °C i 15 °C a la major part de Catalunya, amb valors lleugerament més baixos a la muntanya. En canvi, les mínimes nocturnes sí que estaran per sota dels 5 °C, i fins i tot hi haurà zones amb gelades febles, sobretot en valls i fondalades del Pirineu.

Les recomanacions a tenir en compte

El panorama general suggereix que el Cap d'Any transcorrerà en un escenari de temperatures fresques, sense grans sobresalts meteorològics. L'absència de pluges àmplies oferirà tranquil·litat per a aquells que desitgin desplaçar-se a altres punts de la geografia catalana a la recerca de celebracions especials. No obstant això, els amants de la neu trobaran que els gruixos a les pistes no creixeran, almenys fins que arribin nous fronts.

Mentrestant, s'esperen jornades assolellades que contrasten amb les boirines matinals, generant paisatges hivernals de gran bellesa. Alguns municipis de la franja occidental experimentaran boires que podrien prolongar-se durant bona part del dia.

Per això, convé revisar bé l'estat de la xarxa viària i la informació del Meteocat, sobretot si viatges a través de carreteres interiors amb alt índex de boira. També es recomana portar sempre un equip bàsic d'emergència al vehicle, que inclogui una manta tèrmica, aigua i una mica de menjar, per afrontar contratemps a la ruta.

Així doncs, l'any acabarà amb temps estable, un ambient fred i la presència de boires persistents en zones puntuals de Ponent. Aquestes condicions s'ajusten al que s'espera en aquesta època de l'any, quan els anticiclons estacionaris solen consolidar-se i limiten l'entrada de borrasques intenses.

Per a aquells que vulguin acomiadar 2024 a la intempèrie, resultarà fonamental vestir-se adequadament i romandre atents als anuncis oficials. El desig compartit és que la meteorologia no sigui un obstacle, sinó un agradable teló de fons per gaudir de la Nit de Cap d'Any sense cap sobresalt.