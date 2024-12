Més comarques en alerta per possibles crescudes de barrancs i rieres

Durant la jornada d'avui, la pluja serà el fenomen meteorològic més destacat a Catalunya, especialment a la regió sud del territori. Les precipitacions, que ja van començar ahir a la tarda, han deixat acumulacions significatives i continuaran afectant diverses comarques. La intensitat de les pluges ha portat Protecció Civil a emetre actualitzacions constants sobre les zones en risc.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ja havia alertat ahir sobre el perill de crescudes a barrancs i rieres a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Tot i això, la situació meteorològica ha empitjorat, i avui s'han afegit la Ribera d'Ebre i la Terra Alta a aquesta alerta. Segons la CHE, les pluges intenses previstes poden provocar crescudes sobtades en barrancs i petits afluents, especialment a prop de la desembocadura del riu Ebre.

La CHE és l'organisme encarregat de gestionar els recursos hídrics de la conca de l'Ebre. Entre les seves funcions està garantir la seguretat davant d'episodis de pluges intenses o crescudes, informant dels riscos a les autoritats i a la població. En aquest cas, han intensificat la vigilància a les comarques esmentades, on els cabals d'aigua podrien augmentar significativament en poc temps.

Important: seguir les recomanacions

Les autoritats adverteixen que aquestes crescudes poden ser sobtades, cosa que suposa un risc per a les persones que transiten per les zones afectades. Per això, Protecció Civil ha emès una sèrie de recomanacions per minimitzar els riscos. S'aconsella evitar creuar barrancs o rieres, fins i tot si semblen secs, ja que les crescudes poden ser sobtades i perilloses. També es recomana no estacionar vehicles en lleres seques o zones baixes susceptibles d'inundar-se.

Un altre consell clau és mantenir-se informat a través dels canals oficials, com ara Protecció Civil i la CHE, per conèixer les actualitzacions sobre la situació. És important seguir les indicacions de les autoritats locals i evitar desplaçaments innecessaris a les zones en alerta. A més del risc a Catalunya, la CHE ha informat d'una crescuda al riu Ebre que podria assolir el punt màxim a Saragossa amb cabals d'entre 1.200 i 1.400 metres cúbics per segon. Aquesta aigua es desplaçarà cap a l'embassament de Mequinensa durant el dia d'avui. Encara que no s'esperen desbordaments significatius a la llera principal, l'organisme manté la vigilància activa.

Les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta hauran d'extremar les precaucions davant les pluges que es mantindran durant tot el dia. Aquests tipus d'episodis meteorològics recorda la importància de la planificació i la coordinació entre les autoritats per garantir la seguretat dels ciutadans. A mesura que avanci la jornada, s'espera que les precipitacions perdin intensitat, encara que no es descarta que continuïn durant la nit.