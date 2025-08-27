José Elías (49 anys) envia l’avís més contundent: 'Si amb 65 anys no tens...'

A la vida hi ha frases que colpegen amb més força que qualsevol dada econòmica. Paraules que desperten preguntes sobre com vivim avui i què passarà demà. Quan provenen d'algú amb experiència, adquireixen encara més pes.
El futur personal i financer és un assumpte que genera debats constants. L'estabilitat, l'estalvi i la previsió són inquietuds compartides a tot Espanya. I un missatge directe pot convertir-se en un avís impossible d'ignorar.
José Elías: l'habitatge al centre del debat
L'empresari José Elías (49 anys) va ser taxatiu a l'hora de parlar sobre un dels grans dilemes: comprar o llogar habitatge. En un podcast va llançar una frase que va ressonar: “Si amb 65 anys no tens cap propietat, estàs mort”.
La seva visió s'apuja en dades recents. Segons Idealista, al juny de 2025 el preu de l'habitatge va arribar als 2.438 €/m², un 14% més que l'any anterior. Mentrestant, el lloguer mitjà va pujar un 9,7%, situant-se en 14,60 €/m².
Amb aquest context, la pregunta és inevitable: compensa continuar llogant o convé assumir una hipoteca per garantir estabilitat futura?. L'empresari fa referència, també, a la importància de donar suport als joves per adquirir el seu primer habitatge.
Comprar davant de llogar: José Elías entrega els pros i contres
Per a Elías, dependre del lloguer a la jubilació és un error. A parer seu, un habitatge propi assegura tranquil·litat i elimina la càrrega de pagar cada mes sense generar patrimoni. Reconeix, però, que la compra exigeix alts costos inicials, manteniment i menys flexibilitat.
El lloguer, en canvi, permet mobilitat i menys responsabilitats immediates. El debat es trasllada a l'estalvi. Mentre alguns poden destinar ingressos a altres fins, la majoria no aconsegueix acumular capital suficient sense invertir en habitatge.
La visió d'un empresari sense filtres
Elías va subratllar que el 90% de les persones que coneix no aconsegueixen estalviar el necessari sense comprar casa. Per això defensa la necessitat de generar un patrimoni tangible. Amb tot, el seu missatge no descarta altres vies.
Per a qui aconsegueix ingressos alts o treballa a l'estranger, estalviar i llogar pot ser més rendible. L'essencial, afirma, és no arribar a la jubilació sense un pla.
La seva postura vol agitar consciències. Amb preus a l'alça i un mercat cada cop més exigent, l'empresari crida a pensar en el futur amb realisme i anticipació. Més enllà de la polèmica, el seu discurs obre una finestra de reflexió.
Comprar o llogar no és només una decisió econòmica, també és un pas cap a la seguretat vital. En un entorn d'inflació i canvis socials, el consell d'Elías convida a repensar les prioritats. L'habitatge, més que un bé, pot ser la base de la tranquil·litat a la vellesa.