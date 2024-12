Confirmat: La data de publicació del nou àlbum d'Astèrix

per Sergi Guillén

Astèrix i Obèlix és una icònica sèrie de còmics creada el 1959 per René Goscinny (guió) i Albert Uderzo (il·lustració). Que narra les aventures d'un poble gal que resisteix a l'ocupació romana gràcies a una poció màgica que els atorga força sobrehumana.

Astèrix, l'astut protagonista, i Obèlix, el seu inseparable amic de força descomunal, viatgen per regions enfrontant-se a romans i vivint aventures carregades d'humor i sàtira. Cada àlbum barreja referències històriques amb situacions absurdes, reflectint aspectes culturals i polítics contemporanis amb un enfocament irònic.

L'univers inclou personatges com Panoràmix, el druida creador de la poció, i Abraracúrcix, el cap del poble. L'èxit de la sèrie va transcendir el món del còmic, inspirant pel·lícules, sèries i videojocs, convertint Astèrix i Obèlix en símbols de la cultura pop. El seu llegat segueix vigent dècades després de la creació.

L'arribada del nou àlbum

El 41è àlbum de la sèrie 'Astèrix el gal' es publicarà, també en català, el proper 23 d'octubre de 2025. El títol de la nova aventura dels inseparables Astèrix, Obèlix i Ideafix no ha transcendit, però sí una planxa amb nou vinyetes. En què es veu el guerrer i el tallador de menhirs als prolegòmens d'una nova aventura que els obligarà a tornar a sortir de viatge.

| ACN

L'àlbum suposa la segona col·laboració a la sèrie del guionista Fabrice Caro, FabCaro, que comptarà com a company de viatge amb el dibuixant Didier Conrad. Conrad és autor dels dibuixos d'Astèrix i Obèlix des del 2013. La nova aventura dels gals irreductibles coincideix amb el 60è aniversari del gos que sempre acompanya Obèlix, l'Ideafix.

El 2024 ha estat el 65è aniversari d'Astèrix i Obèlix, una gran efemèride que s'ha celebrat amb la publicació del 40è àlbum de la sèrie, 'El lliri blanc'. Pel 2025 ja s'anuncia el 41 volum i altres esdeveniments relacionats amb els personatges. Com una sèrie per a la plataforma Netflix dirigida per Alain Chabat el primer semestre de l'any.

Altres anuncis que fa l'editorial per al proper any són edicions especials d'alguns àlbums clàssics de la parella gal·la. Com 'El combat dels caps' o 'Astèrix al país dels helvecis' o la celebració del seixantè aniversari de l'Ideafix.

La importància de la traducció al català d'aquests títols

La traducció de còmics com aquest al català té un gran valor cultural. Representa un reconeixement de la llengua catalana a l'àmbit editorial i contribueix a la seva normalització i difusió entre generacions. Aquests còmics no només permeten als lectors gaudir d'històries universals en la llengua materna.

Sinó que també reforcen la identitat lingüística i cultural de Catalunya. A més, fomenta la lectura en català des d'edats primerenques, garantint que la llengua es mantingui viva i rellevant. La presència de clàssics traduïts evidencia el compromís amb el multilingüisme i enriqueix el panorama cultural català i internacional.