Música i cultura catalana: descobreix què t'espera a Fires de Girona

Les festes populars solen ser a la primavera o a l'estiu per motius evidents. Una temperatura més agradable i més hores de sol conviden a estar al carrer i a gaudir de la cultura del nostre país: gegants, capgrossos, sardanes... Les festes de Girona en són l'excepció. Se celebren en plena tardor i és el comiat definitiu un estiu que ja fa dos mesos que s'ha acabat.

La Festa Major de Girona és també coneguda com a 'Fires de Girona' o 'Barraques' per l'ampli espai de casetes destinades a vendre entrepans i begudes, situades molt a prop de l'escenari principal on se celebren els principals concerts. És gairebé impossible perdre-s'ho, perquè té una durada de dos caps de setmana. Comença un divendres i no acaba fins al diumenge següent, amb els focs artificials que posen el punt final.

Aquest any, igual que cada any, hi ha un programa molt ampli, amb esdeveniments per a tots els públics. Des dels més petits, amb tallers infantils, concursos, etc, passant pel lleure dels joves i també actes pels més grans. L'Ajuntament separa aquests esdeveniments en diverses ubicacions, com el recinte de la Copa o el Parc del Migdia, però la gran majoria se centra en el primer, al parc de la Copa.

| Girona turisme

Concerts i altres actes nocturns del segon cap de setmana

El dia 1 de novembre és festiu, de manera que considerarem el divendres festiu i, per tant, us informarem de l'agenda del dijous 31 de desembre, nit de Castanyada. A les 20h, a la Plaça del Vi, tindrà lloc Zombiewalk. Concert de pop-rock de petit format. També a les 20h, a El Foment, Tramma + Maria Jaume. També a les 20h, en una altra ubicació, a la Sala Planeta "Els versos del fill del forner". I encara a les 20h de la nit, Correfoc infantil amb els Trons de l'Onyar.

Després de sopar la festa segueix amb Iman Spaargaren Quartet ft Gorka Benítez, a les 22h, al Sunset Jazz Club i Brigade Loco + Banda Bassotti + Inadaptats que començarà a les 22.30h, al recinte de la Copa, com a actes per finalitzar la nit.

El dia 1 de novembre, a les 19.30h, a la Plaça Sant Pere, tindrà lloc el 12è Sant Pere Rock. Coça + Hard Buds + Groggy Rude + Tano + Dj Tantatinta. També a la mateixa hora, Els Saxos de l'Averno + Estrany Weys, al Parc del Migdia. A les 20h, canviem de lloc, a la Copa, Circ: "Punch". A les 22h, a les escales de la Catedral Drakofarra i Correxuixos. I tancarem la festa, de nou, a la Copa amb Xavi Sarrià + La Sra. Tomasa

El dia 2 de novembre, a les 20h de la nit, a l'Auditori tindrem Guillem Gisbert, l'excantant de Manel. A les 22h, al Sunset Jazz Club, Estefania Chamorro Trio. I, finalment, per tancar la darrera nit, un gran concert al recinte de la Copa, amb Maria Hein + The Tyets + Figa Flawas + Mama Dousha, que començarà a partir de les 22.30h. La nit promet.