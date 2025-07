Gir de 180 graus en el temps segons el Meteocat: Així canviarà tot

La meteorologia a Catalunya es prepara per a un canvi notable. Després de diversos dies d'inestabilitat i cels ennuvolats, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat un gir de 180 graus en les condicions meteorològiques a partir de la pròxima setmana.

Diumenge: ruixats i núvols persistents

El cap de setmana no començarà amb bon peu per a tothom. Diumenge, els mapes del Meteocat mostren un escenari marcat per la presència de ruixats, especialment al Pirineu i al litoral central. A les comarques del nord-oest, com l'Alt Urgell o el Pallars Sobirà, es preveuen pluges localment intenses durant la tarda.

El litoral de Barcelona també registrarà algun xàfec puntual, tot i que menys intens que en dies anteriors. Mentrestant, a la resta del territori predominaran els intervals de núvols i clarianes, amb presència de boires matinals a les Terres de l’Ebre i alguns bancs de núvols baixos a la plana de Lleida.

Dilluns: millora progressiva, però amb boires i últimes precipitacions

La situació començarà a canviar dilluns. Malgrat que encara quedaran restes d'inestabilitat al nord-est, amb alguns ruixats al Pirineu i en punts de l'Empordà, la major part del territori ja experimentarà una millora. El cel començarà a obrir-se i predominaran les clarianes, especialment a la meitat sud de Catalunya.

Cal destacar, però, la persistència de boires a primera hora en zones de vall, com l'interior de la demarcació de Tarragona i el Vallès. Aquestes boires podrien ser denses i afectar la visibilitat durant les primeres hores del matí.

Amb la reducció de la nuvolositat, també s'espera un augment més clar de les temperatures. Les màximes podrien pujar entre dos i quatre graus respecte al dia anterior, superant els 32 °C en punts com Lleida, Cervera o Tortosa. Un ambient més estiuenc que ens prepara per al gran canvi que arribarà dimarts.

Dimarts: domini del sol i ambient plenament estiuenc

Dimarts marcarà un abans i un després. Segons la previsió del Meteocat, s'imposarà l'anticicló i amb ell arribarà l'estabilitat. El cel estarà serè a gairebé tot el territori, amb molt poques excepcions. Només es podrien veure alguns núvols decoratius a l'Alt Pirineu i a la costa nord, però sense risc de precipitació.

El sol guanyarà protagonisme i les temperatures seguiran pujant, amb valors típics d'un final de juliol. Les màximes podrien arribar als 34 o fins i tot 35 °C en zones de l'interior i del prelitoral. Aquest ambient sec i calorós vindrà acompanyat d'un lleuger augment del vent de component sud, especialment al litoral tarragoní.

Un canvi esperat per a activitats a l'aire lliure

Aquest gir cap a un temps més estable és ben rebut per aquells que planegen activitats a l'aire lliure, vacances o escapades de cap de setmana. Després d'uns dies marcats per ruixats dispersos i temperatures moderades, l'arribada del sol i la calor intensificarà l'ambient estiuenc que molts esperaven.

Segons les previsions, aquesta estabilitat podria mantenir-se almenys fins divendres, abans d'una possible nova entrada d'aire més fresc el pròxim cap de setmana. Tot i així, caldrà seguir de prop l'evolució per confirmar si l'estiu s'imposa definitivament o si encara hi haurà alguna sorpresa.

El Meteocat ja ho ha deixat clar: ens espera un canvi brusc però agraït. Després de les últimes pluges, Catalunya es prepara per tornar a viure sota el domini del sol.