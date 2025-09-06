Gerro d’aigua freda de l’AEMET per al mes de setembre: és molt probable que passi

L'inici de la tardor meteorològica ha generat expectació, ja que és el moment que marca el ritme dels canvis de temps després d'un estiu llarg. Les previsions per als pròxims mesos desperten interès en sectors com l'agricultura, el turisme i l'energia, que depenen directament de l'evolució de les temperatures.
Enguany, els models de referència no porten precisament un panorama d'estabilitat. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha publicat la seva predicció estacional i els resultats apunten a un escenari que pot alterar de manera clara la rutina de gran part del país.
Predomini de la calor a la major part d'Espanya
Segons l'AEMET, la probabilitat més alta per al trimestre setembre-octubre-novembre és que les temperatures se situïn per sobre del que és normal. En àmplies zones de la Península, especialment al nord-est i al sud, l'escenari més probable correspon al tercil càlid, amb percentatges que arriben entre el 60 % i el 70 %.
El mapa de predicció mostra un vermell intens que cobreix gairebé tota la Península i Balears, indicant un predomini de la calor davant dels valors considerats normals per a l'època. L'escenari fred, és a dir, una tardor amb temperatures més baixes de l'habitual, queda pràcticament descartat en el pronòstic oficial.
En comunitats com Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia oriental, la probabilitat d'una tardor càlida arriba al 70 %. Mentrestant, en zones de l'oest peninsular i Canàries, tot i que l'escenari càlid continua dominant, la probabilitat baixa una mica fins al 50-60 %.
Una tardor que continuarà marcada per l'anomalia tèrmica
La predicció per a aquest trimestre confirma una tendència que ja s'ha repetit els darrers anys: tardors més càlides a bona part del territori. Aquest comportament respon a patrons de circulació atmosfèrica que afavoreixen l'entrada de masses d'aire càlid i la persistència de temperatures elevades.
L'AEMET recorda que la predicció estacional no es tradueix en un detall dia a dia, sinó en un senyal de quina és la categoria més probable en el conjunt del període. Això significa que pot haver-hi jornades fresques, però la mitjana del trimestre tendirà a situar-se per sobre del que és normal.
Si es confirma, Espanya viuria una altra tardor anòmala des del punt de vista tèrmic, amb possibles repercussions en diversos sectors. Un gerro d'aigua freda per a qui esperava un setembre més fresc, perquè la calor sembla tenir encara molt protagonisme els pròxims mesos.