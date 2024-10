Francesc Mauri envia una preocupant alerta per a la setmana que ve: 'La de...'

per Sergi Guillén

El conegut meteoròleg Francesc Mauri ha llançat un important missatge a través de les xarxes socials que ha generat preocupació sobre el panorama meteorològic de la setmana que ve. Segons ha comentat en una piulada, la situació es presenta complicada.

I en alguns punts, fins i tot impossible de preveure amb exactitud a causa de la naturalesa erràtica de les formacions conegudes com a “gotes fredes”. Aquest fenomen meteorològic, propi de la temporada de tardor, sol comportar precipitacions intenses i localitzades, que poden ocasionar importants alteracions al territori.

Al seu missatge, Mauri va utilitzar un llenguatge directe i clar en descriure el que podria venir. "extensa, consistent i robusta", referint-se a la pluja que podria afectar gran part del país en les properes hores.

Tot i això, el més cridaner és que es va mostrar caut sobre el comportament la de la setmana que ve. Afirmant que és “impossible” situar amb precisió a llarg termini, a causa de la imprevisibilitat d'aquest tipus de pertorbacions.

La preocupació per les 'gots fredes'

Aquest tipus de pertorbació meteorològica, que sol afectar la regió mediterrània a la tardor, provoca fortes pluges en curts períodes de temps, sovint acompanyades de tempestes elèctriques. Les 'gots fredes', com les ha anomenat Mauri, tenen la particularitat que són difícils de preveure amb exactitud quant a on i quan descarregarà la major quantitat d'aigua. En aquest cas, el meteoròleg ha advertit de la dificultat de fer prediccions fiables per a la setmana que ve, subratllant la naturalesa erràtica d'aquestes formacions.

En termes simples, el que Mauri adverteix és que qualsevol planificació per als propers dies es podria veure alterada per condicions meteorològiques adverses. El seu comentari sobre les “sopars de dur” al·ludeix a les converses especulatives o poc fonamentades sobre com evolucionarà la situació. Destacant que la meteorologia, especialment en situacions com la que descriu, és incerta i canviant.

El dia d'avui ja ha presentat episodis dispersos

El pronòstic de Mauri s'ha reflectit també a les prediccions oficials de Meteocat. Que al llarg d'aquest divendres ha estat informant sobre l'aparició de ruixats dispersos a diversos punts de Catalunya.

A través del seu compte oficial de Twitter, Meteocat ha indicat que els episodis més intensos s'han concentrat a les àrees del prelitoral de Barcelona i Tarragona. Tot i que també han assenyalat que aquests són de caràcter local i es desplacen ràpidament.

La imatge satelital proporcionada per Meteocat mostra clarament la distribució irregular de les pluges, amb nuclis concentrats especialment a la meitat nord del territori català. Segons les dades, encara que els episodis d'avui no han estat de gran envergadura, s'espera que les properes hores les pluges s'intensifiquin.

Una situació meteorològica en constant evolució

Si bé el dia d'avui ha estat relativament moderat pel que fa a les possibles precipitacions, la situació podria canviar dràsticament les properes hores i també dies. Tant Meteocat com Francesc Mauri han insistit en la necessitat d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques, ja que les pluges intenses podrien causar problemes a zones específiques. Aquest tipus de situacions sol anar acompanyat de possibles complicacions, com ara inundacions en àrees urbanes o rurals, especialment en punts que ja han estat afectats per pluges recents.

En definitiva, els advertiments de Mauri no s'han de prendre a la lleugera. La seva experiència i el seu coneixement en meteorologia han portat molts catalans a seguir de prop les seves prediccions, que en aquest cas apunten a un panorama complicat per a la setmana que ve.

Tot i que no és possible saber amb certesa on caurà la quantitat més gran d'aigua. El que sí que és segur és que Catalunya s'enfronta a un període d'inestabilitat meteorològica important.