L'espanyolisme retrocedeix a Lleida per entrada d'Aliança Catalana, segons un sondeig

La política municipal a Lleida podria experimentar grans canvis a les eleccions municipals del 2027. Segons una nova enquesta realitzada pel sociòleg @Sergi288, Aliança Catalana (AC) podria irrompre amb força a l'Ajuntament de Lleida, mentre que els partits espanyolistes com el Partit Popular (PP), PSC i Vox, podrien veure reduïda la seva influència.

Un nou escenari polític

L'enquesta, basada en 211 respostes de residents de Lleida, situa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) com la primera força política a Lleida amb un 17,7% dels vots i sis regidors, seguit de Junts amb un 16,3 % i 5 regidors. El Partit Popular (PP) manté una presència important amb un 15,8% i 5 regidors, mentre que Aliança Catalana es posiciona com una nova alternativa amb un 13,1% dels vots, cosa que li atorgaria 4 regidors. Unes diferències molt petites. En haver-hi tants partits seran complicats els pactes pel que aconseguir la victòria, encara que fos amb menys del 20% podria donar l'Alcaldia al partit guanyador.

Per part seva, ERC aconseguiria un 9,9% i 3 regidors, mentre que Vox obtindria un 10,8% dels vots, la qual cosa es traduiria en 3 regidors. La CUP, amb un 5,7% dels vots, aconseguiria 1 regidor, mentre que Comú de Lleida (COMU), Ara Pacte Local (ARA PL) i SALF quedarien amb menys del 3% dels vots cadascun, sense aconseguir representació. El mínim per poder accedir al consistori és el 5%.

| ACN

Comparació amb els resultats de les eleccions municipals del 2023

En comparació dels resultats de les eleccions municipals de 2023, s'observa un canvi considerable a la composició política de Lleida, amb una disminució del suport als partits tradicionals i el sorgiment de noves forces com Aliança Catalana. El 2023, el PSC va ser el gran vencedor, obtenint el 27,44% dels vots i aconseguint 9 regidors, mentre que el PP i ERC es van quedar amb 5 regidors cadascun. Junts, amb un 14,51%, també va obtenir 5 regidors. Vox, per la seva banda, va obtenir el 7,56% dels vots i 2 regidors, cosa que indicava una tendència de creixement de l'espanyolisme a la ciutat. Tot i que VOX guanya un regidor, la pèrdua de 3 regidors socialistes fa retrocedir l'espanyolisme.

Sembla que la situació ha canviat segons l'enquesta actual. El PSC manté el lideratge, però amb una disminució del percentatge de vots, passant del 27,44% el 2023 al 17,7% actual. Aquesta pèrdua de suport també es reflecteix en el nombre de regidors, que baixarien de 9 a 6. Pel que fa al PP, manté 5 regidors i creix unes dècimes. Tot i que encara és aviat per saber qui serà el seu candidat, tot indica que el Partit Popular continuarà confinant a Xavier Palau.

L'ascens d'Aliança Catalana, amb 4 regidors segons l'enquesta, suposa una nova força al consistori i una clara reculada del vot espanyolista. Això desmunta la teoria processista segons la qual la irrupció d'Aliança Catalana perjudica l'independentisme. Passa tot el contrari ja que permet mobilitzar molt votant abstencionista. A més Junts experimenta un lleuger creixement el que reforça encara més aquesta teoria.

Aliança Catalana: un nou actor a la política de Lleida

L'ascens d'Aliança Catalana a Lleida suposa un canvi rellevant a la dinàmica política de la ciutat. AC no es va presentar a les eleccions del 2023 però si va tenir un resultat destacat a la província de Lleida i també a Lleida ciutat a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat mes de maig. El partit nacionalista va obtenir un diputat, Ramon Abad. Abad va dimitir recentment per motius de salut i el va substituir Rosa Maria Soberana.

Aquests 4 regidors són un gran resultat per a la formació tenint en compte que encara no hi ha un candidat o una cara visible de forma oficial, cosa que fa pensar que si realitzen una bona campanya podrien optar fins i tot a la victòria a les eleccions municipals. Un triomf que, sens dubte, suposaria una nova empenta per al partit liderat per Sílvia Orriols.