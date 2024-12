L'empresa catalana de 100 anys que guanya premis a Alemanya

Catalunya és coneguda per la seva riquesa gastronòmica i la seva tradició culinària. Des dels petits negocis familiars fins als grans xefs de renom internacional, la gastronomia catalana és un referent arreu del món. Productes d'alta qualitat, receptes tradicionals i un saber fer transmès de generació en generació són claus d'aquest èxit.

No és estrany trobar en qualsevol racó del planeta embotits, vins o formatges catalans conquerint paladars. Aquesta barreja d'artesania i creativitat ha portat a moltes empreses de Catalunya a rebre reconeixements fora de les nostres fronteres. El turisme també ha jugat un paper essencial, acostant la cultura catalana a milers de persones que després es converteixen en ambaixadors dels seus sabors.

Entre aquests tresors gastronòmics, les carnisseries i xarcuteries ocupen un lloc destacat. Moltes, com Can Planet, no només han mantingut viva la seva tradició, sinó que han sabut adaptar-se als nous temps. Aquest equilibri entre passat i present és el que ha portat aquest establiment de Lloret de Mar a guanyar premis a Alemanya.

Can Planet: Més d'un segle de tradició

Can Planet va obrir les seves portes el 1877, convertint-se en un dels negocis més antics de Lloret de Mar. Aquest establiment familiar ha passat per cinc generacions que han sabut mantenir l'excel·lència en cadascun dels seus productes. La seva especialitat: els embotits d'inspiració alemanya, com els wursts, que van començar a produir als anys 50.

| Getty Images

Antoni Planet, hereu del negoci, recorda com el seu pare el va enviar amb només 14 anys a Alemanya amb un salami a la maleta. Era el final dels anys 60, i l'objectiu era donar a conèixer els productes de Can Planet en un mercat exigent.

“Vaig pujar a un autobús que va trigar dos dies a arribar, amb nocions mínimes d'alemany. A la frontera ens van dir que no podíem passar productes carnis, però vaig tenir sort i ho vam aconseguir”, relata en una entrevista amb el diari Ara.

Aquesta aventura va marcar un abans i un després per a Can Planet. L'empresa va aconseguir obrir-se pas en el mercat centreeuropeu, guanyant-se un lloc destacat gràcies a la qualitat dels seus embotits. Avui en dia, Can Planet no només és un referent a Catalunya, sinó també a Alemanya, on ha rebut diversos premis pels seus productes.

Reconeixements el 2022

El 2022, Can Planet va viure un moment especialment emotiu en rebre diversos guardons que van reafirmar la seva posició com a referent gastronòmic. Va ser distingida com l'establiment més antic de Lloret de Mar per la Cambra de Comerç de Girona i l'Ajuntament de Lloret. A més, va obtenir el diploma de Mestre Artesà atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Aquest reconeixement no només celebra la seva història, sinó també la seva capacitat d'adaptació.