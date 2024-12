La empresa catalana de 100 años que gana premios en Alemania

Catalunya es conocida por su riqueza gastronómica y su tradición culinaria. Desde los pequeños negocios familiares hasta los grandes chefs de renombre internacional, la gastronomía catalana es un referente en todo el mundo. Productos de alta calidad, recetas tradicionales y un saber hacer transmitido de generación en generación son claves de este éxito.

No es extraño encontrar en cualquier rincón del planeta embutidos, vinos o quesos catalanes conquistando paladares. Esta mezcla de artesanía y creatividad ha llevado a muchas empresas de Catalunya a recibir reconocimientos fuera de nuestras fronteras. El turismo también ha jugado un papel esencial, acercando la cultura catalana a miles de personas que luego se convierten en embajadores de sus sabores.

Entre estos tesoros gastronómicos, las carnicerías y charcuterías ocupan un lugar destacado. Muchas, como Can Planet, no solo han mantenido viva su tradición, sino que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Este equilibrio entre pasado y presente es lo que ha llevado a este establecimiento de Lloret de Mar a ganar premios en Alemania.

Can Planet: Más de un siglo de tradición

Can Planet abrió sus puertas en 1877, convirtiéndose en uno de los negocios más antiguos de Lloret de Mar. Este establecimiento familiar ha pasado por cinco generaciones que han sabido mantener la excelencia en cada uno de sus productos. Su especialidad: los embutidos de inspiración alemana, como los wursts, que comenzaron a producir en los años 50.

| Getty Images

Antoni Planet, heredero del negocio, recuerda cómo su padre le envió con apenas 14 años a Alemania con un salami en la maleta. Era el final de los años 60, y el objetivo era dar a conocer los productos de Can Planet en un mercado exigente.

“Subí a un autobús que tardó dos días en llegar, con nociones mínimas de alemán. A la frontera nos dijeron que no podíamos pasar productos cárnicos, pero tuve suerte y lo logremos”, relata en una entrevista con el diari Ara.

Esta aventura marcó un antes y un después para Can Planet. La empresa logró abrirse paso en el mercado centroeuropeo, ganándose un lugar destacado gracias a la calidad de sus embutidos. Hoy en día, Can Planet no solo es un referente en Catalunya, sino también en Alemania, donde ha recibido varios premios por sus productos.

Reconocimientos en 2022

En 2022, Can Planet vivió un momento especialmente emotivo al recibir varios galardones que reafirmaron su posición como referente gastronómico. Fue distinguida como el establecimiento más antiguo de Lloret de Mar por la Càmara de Comerç de Girona y el Ajuntament de Lloret. Además, obtuvo el diploma de Mestre Artesà otorgado por la Generalitat de Catalunya.

Este reconocimiento no solo celebra su historia, sino también su capacidad de adaptación. Can Planet ha sabido combinar la venta tradicional con nuevas herramientas, como la comercialización online, acercándose a nuevos públicos sin perder su esencia. Su compromiso con la calidad y su enfoque singular han hecho que esta carnicería centenaria continúe siendo un emblema de Lloret de Mar.