Caixabank felicita el Barça per guanyar la Lliga i els comentaris es descontrolen

La recent conquesta del FC Barcelona de LaLiga 2024-2025 ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials, especialment després de la felicitació pública del Real Madrid al club català. Aquest gest, encara que protocol·lari, ha estat interpretat de diverses maneres per aficionats i mitjans, desencadenant una allau de comentaris i memes que reflecteixen la intensa rivalitat entre ambdós equips.

Una gran temporada

El FC Barcelona es va proclamar campió de LaLiga després d'una temporada destacada, superant el seu etern rival, el Real Madrid. En un acte d'esportivitat, el club madrileny va publicar a les seves xarxes socials un missatge breu: "Felicidades FC Barcelona por ganar La Liga 2024-2025".

No obstant això, aquest missatge no va passar desapercebut. Els aficionats culers el van rebre amb entusiasme, mentre que alguns seguidors merengues van expressar el seu descontentament, considerant que el gest no era necessari o que reflectia la frustració per una temporada sense títols importants per al Real Madrid.

| ACN, Oleh Veres de Getty Images

La situació es va intensificar en plataformes com TikTok, on usuaris van compartir vídeos i memes satírics sobre la felicitació del Madrid al Barça, destacant la ironia i l'humor característics de la rivalitat entre ambdós clubs.

Declaracions fora del món de l'esport

La captura de Twitter mostra com CaixaBank, una de les entitats financeres més importants de Catalunya i patrocinador històric del FC Barcelona, celebra públicament el títol número 28 de Lliga aconseguit pel club blaugrana en la temporada 2024/2025.

Aquesta felicitació institucional, habitual quan es tracta d'empreses amb vincles comercials i socials amb grans clubs esportius, busca reforçar la seva imatge corporativa a través de l'esport i associar-se amb valors com l'èxit, l'esforç col·lectiu i la identificació local.

| CaixaBank, Syda Productions, XCatalunya

No obstant això, el fet que CaixaBank feliciti públicament el Barça ha generat crítiques significatives des de certs sectors del madridisme. Des d'aquesta perspectiva, alguns seguidors del Real Madrid han considerat que aquesta mostra explícita de suport reflecteix un biaix regional o fins i tot polític, assenyalant que CaixaBank, malgrat la seva expansió nacional i internacional, manté arrels profundament catalanes.

Per part del madridisme, aquest gest es percep com inapropiat, considerant que CaixaBank hauria de mantenir una postura neutral en ser una entitat financera que dona servei a clients a tot el territori espanyol.

Defensa de Caixabank

CaixaBank defensa aquesta pràctica com a part de la seva estratègia de màrqueting, que inclou aprofitar la seva llarga relació històrica i comercial amb el Barça. D'altra banda, alguns sectors de clients madridistes ho interpreten com una falta de sensibilitat cap als seus sentiments esportius, i fins i tot com una presa de postura implícita en temes més enllà de l'esport.

No oblidem que Caixabank és un patrocinador que busca notorietat i proximitat a través d'associacions positives amb clubs de gran rellevància mediàtica i social.