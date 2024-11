per Pol Nadal

La recent DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) ha estat terrible catastrofe que ha afectat el País Valencià i ha afectat greument diversos pobles propers a València. Les intenses pluges van provocar inundacions, el desbordament de rius i greus danys materials, a més de pèrdues humanes que han sumit en el dol moltes famílies. Nombroses localitats van quedar pràcticament incomunicades i els serveis d'emergència es van veure sobrepassats a causa de la magnitud de la tempesta.

El Govern del País Valencià ha impulsat un paquet de mesures d'emergència per gestionar aquesta situació, però també ha rebut crítiques per la falta de previsió davant d'un fenomen d'aquesta magnitud. En aquest sentit, es critica que les alertes meteorològiques de Protecció Civil que es notifiquen als mòbils no van arribar a temps. Arran d'això, ha començat una cruïlla d'acusacions entre el Govern autonòmic i el Govern espanyol.

Crítiques al Govern de Pedro Sánchez i a l'AEMET

Les crítiques al president i als ministeris implicats, especialment, els d'Interior de Fernando Grande Marlaska i el de Defensa de Margarita Robles, no només es limiten a la gestió dels recursos econòmics i materials. Alguns ciutadans valencians i de la resta d'Espanya consideren o insinuen que la DANA va ser "provocada" i acusen l'AEMET, que pertany a l'executiu.

Aquests grups insinuen que l'Estat disposa de tecnologies avançades capaces de controlar el clima i que haurien estat utilitzades per desviar les precipitacions cap a la zona de València, concretament cap a la zona d'Horta Sud, amb algun tipus de propòsit ocult.

Resposta de l'Agència Estatal de Meteorologia

Les crítiques no tenen cap mena de fonament científic, de manera que ha obligat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a sortir del pas i va emetre un comunicat a Twitter aclarint que aquestes afirmacions no tenen veracitat. L'AEMET va explicar que els radars meteorològics només tenen la capacitat de detectar gotes de pluja, neu o calamarsa i que la seva funció és simplement monitoritzar i seguir el desenvolupament de tempestes i precipitacions, no manipular-les.

Aquestes teories troben ressò a determinats sectors de la societat, particularment entre grups d'extrema dreta que busquen desacreditar la gestió pública i fomentar la desconfiança cap a l'Estat i les institucions meteorològiques. Són els mateixos que consideren que la terra és plana.

Davant d'aquesta desinformació, l'AEMET ha insistit en la importància de recórrer a fonts oficials per informar-se sobre esdeveniments meteorològics de gran impacte.