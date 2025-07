Espectacular incendi d’un tractor: Intervenen 10 dotacions de bombers

per Joan Grimal

Una columna de fum negre i dens s'elevava aquesta tarda sobre els camps de Cervera, a la comarca de la Segarra, després que un tractor i una màquina embaladora cremessin de manera sobtada mentre es treballava en una zona agrícola. L'avís es va rebre a les 15:35 hores.

Afortunadament, el conductor del tractor va aconseguir sortir del vehicle just a temps i va resultar il·lès. La seva reacció ràpida va evitar danys personals i va permetre als serveis d'emergència concentrar-se exclusivament en el control del foc, que en pocs minuts va envoltar completament les dues màquines agrícoles i va començar a estendre's.

Desplegament urgent d'efectius

En resposta a la magnitud de l'incendi i davant el risc de propagació a zones de vegetació seca, el cos de Bombers va mobilitzar ràpidament un dispositiu de gran abast. En total, es van desplegar deu dotacions: set terrestres i tres unitats aèries.

| @bomberscat, XCatalunya

L'operatiu ha estat coordinat des del centre de comandament dels Bombers a Lleida, que ha destacat la necessitat d'actuar amb contundència donades les condicions meteorològiques desfavorables: temperatures altes, baixa humitat i presència de vent moderat, factors que incrementen el perill en entorns rurals a l'estiu.

Una imatge impactant en plena campanya agrícola

La imatge del tractor completament envoltat de flames, amb una intensa columna de fum elevant-se cap al cel, ha estat difosa pels mateixos Bombers a través de xarxes socials. Les flames també van arribar a la màquina embaladora, utilitzada per recollir i empacar la palla, cosa que va provocar una combustió ràpida.

| @bomberscat, XCatalunya

L'incendi es va declarar mentre es feien tasques de recol·lecció al camp, en plena campanya agrícola. Els tractors i la maquinària treballen intensament aquests dies a tot el territori català, en molts casos en condicions extremes de calor i sequedat.

Contenció i vigilància a la zona afectada

Després de més d'una hora d'intervenció, els equips d'extinció van aconseguir estabilitzar el perímetre de l'incendi i controlar els punts calents, evitant que les flames es propaguessin a camps adjacents. Tot i així, diverses dotacions romanen a la zona fent tasques de remull i vigilància per assegurar que el foc no es reactivi.

Fonts del cos de Bombers han assenyalat que, tot i que no ha estat necessari evacuar cap masia ni zona habitada, s'ha treballat amb precaució per evitar qualsevol risc a persones o béns materials. La coordinació entre els equips terrestres i aeris va ser fonamental per aconseguir contenir el foc de manera eficient.

Crida a la prevenció i prudència

Des del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals s'ha tornat a fer una crida a la població rural i als professionals del sector agrícola per extremar les mesures de seguretat durant la realització de treballs al camp. Es recorda la importància de revisar l'estat de la maquinària, evitar-ne l'ús a les hores centrals del dia i tenir sempre a mà sistemes bàsics d'extinció per si es produeix un conat de foc.

Tot i que l'incendi no ha causat ferits ni grans danys forestals, l'incident ha estat un recordatori del risc elevat que suposen les activitats agrícoles durant l'estiu, en un context d'emergència climàtica on cada espurna pot desencadenar un desastre.