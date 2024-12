Les senyores catalanes que van inventar els vídeos de reaccions a Youtube

El fenomen dels vídeos de reaccions ha conquerit Internet. Des de persones reaccionant a cançons fins a nens veient pel·lícules clàssiques, aquests continguts triomfen en plataformes com YouTube. La clau de l'èxit està en la naturalitat i en l'empatia que generen en veure com altres experimenten emocions reals.

A més, aquestes gravacions s'han diversificat, abastant des de l'entreteniment fins a l'aprenentatge cultural. En els últims anys, aquest tipus de vídeos s'ha convertit en una de les principals fonts d'ingressos de molts creadors. Influencers i youtubers s'han especialitzat en reaccions de tota mena: des de tràilers de pel·lícules fins a esdeveniments virals.

No obstant això, aquest format, aparentment nou, té arrels més antigues i locals del que pensem. Curiosament, molt abans de l'era digital, en una petita localitat catalana, ja es practicava aquesta dinàmica de reaccions espontànies. Les protagonistes: les senyores de Linyola; aquestes dones, sense saber-ho, van anticipar un fenomen que dominaria l'entreteniment global.

El càsting més peculiar de Linyola

Al Pla d'Urgell, la tradició nadalenca pren un gir inesperat. Cada any, s'organitza un peculiar càsting a Linyola per trobar el millor caganer del pessebre vivent local.

| ACN

Els aspirants, amb més humor que vergonya, competeixen mostrant el millor de si mateixos... o, més específicament, el millor dels seus "dos". El jurat, format principalment per senyores del poble, analitza cada proposta amb un criteri que barreja tradició, estètica i comèdia.

Què es busca en un caganer ideal? Segons els experts locals, el "culet" ha d'estar ben proporcionat, amb la famosa "ratlleta" al mig i, si pot ser, "rodonet". Les senyores, amb la seva desimboltura i humor, reaccionen en temps real als aspirants. Les seves expressions, rialles i comentaris irònics recorden als vídeos de reaccions més populars de l'actualitat.

Tot Torna i la sàtira catalana

L'esperit humorístic i crític de les senyores de Linyola connecta perfectament amb el programa Tot Torna, protagonitzat per Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Aquest espai televisiu repassa moments icònics de la televisió pública catalana amb una dosi d'humor irreverent. En un dels capítols, es fa referència al càsting de Linyola, destacant com aquestes dones, amb la seva divertida espontaneïtat, semblen haver inventat els vídeos de reaccions abans que ningú.

Cada episodi de Tot Torna se centra en un any específic, explorant esdeveniments històrics i mediàtics de Catalunya. Des dels Jocs Olímpics de Barcelona fins a les crisis del Barça, el programa barreja nostàlgia amb comèdia. Els Òscars aconsegueixen captar l'essència de la cultura popular catalana, revaloritzant moments que van marcar generacions.

Encara que les senyores de Linyola no siguin conscients de la seva gran contribució al món digital, la seva capacitat per expressar emocions genuïnes davant situacions còmiques és digna d'estudi. La seva influència, encara que indirecta, ens recorda que les reaccions humanes sempre han estat una font d'entreteniment universal. En aquest sentit, Tot Torna les presenta com un exemple brillant de com l'humor català connecta amb tendències globals.